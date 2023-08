Así fue convivir en la prisión con "El Gato" Ortiz, ex portero de Rayados: "La persona más prepotente"

Un hombre conocido como Axel El Reo, fue el invitado especial de Gus Gri en el podcast de la Doble G. Ahí contó la historia de cómo terminó en la prisión de Topo Chico por estar con malas compañías, y al no poder pagar lo que le solicitaban, se quedó varios años en uno de los más insufribles penales, de acuerdo con él mismo.

Luego de esa experiencia, lo trasladaron a Cadereyta, donde encontró a varias estrellas de la vida criminal en México, entre ellos, el portero mexicano Omar "El Gato" Ortiz, a quien acusaron y hallaron culpable de tres secuestros, incluido el esposo de una de las más grandes estrellas del pop en México.

Al futbolista lo señalador como secuestrados y participante de una banda en por lo menos en tres ocasiones. Crédito: Cuartoscuro

Así fue convivir en la cárcel con "El Gato" Ortiz

Axel no habló mucho sobre el portero, pues aseguró que es una persona a la que le tiene rencor. También aseguró que por su carácter y la forma en que se comportaba tras las rejas, había mucha población que ya no lo quería, e incluso tuvieron que moverlo de área para resguardar su vida.

"Adentro era una mier*. Todos adentro lo vimos. A él le fue bien, cuando salió golpeado, se escuchaban otras cosas de él porque mucha gente no lo quería. Es la persona más prepotente del mundo y que se creía que tenían mucha lana", fue lo que dijo del deportista profesional.

Al Gato Ortiz le dieron 75 años de prisión. Crédito: Cuartoscuro

Aseguró que hay gente que ya no le importa la vida, porque tienen tantos años como condena que ya no tienen oportunidad de salir. "El reo" reveló que el portero era una de las personas que se aprovechaban de esta clase de cosas, pero no añadió más detalles.

"Me tocó vivir ahí, estar ahí. Me dieron una p*ti*a por culpa de él, por eso le traigo el coraje encima", dijo durante la entrevista. Aseguró que nada más lo conocen por ser futbolista, pero no tienen idea de lo que hay detrás de su personalidad, y al menos a él no le cae bien.

Por qué está preso Omar "El Gato" Ortiz

Omar Ortiz Uribe, a quien conocen como "El Gato" en el mundo del futbol, fue un destacado portero mexicano que pasó por equipos como el Celaya, Necaxa, Chiapas y desde luego, la que siempre consideró como su segunda casa, el club de los Rayados de Monterrey. Su debut fue en el año 1997.

Lamentablemente fue vetado de las competencias tanto en la liga mexicana como en la Conmebol, debido a que dio positivo en en dos pruebas antidopaje seguidas, por oximetolona y dromostanolona, esteroides que ayudan a incrementar la masa muscular y queman grasa. No pudo terminar el torneo Bicentenario del 2010.

El Gato Ortiz fue detenido en el año 2012. Crédito: Cuartoscuro.

Dos años más tarde, en 2012, el portero ya retirado fue capturado junto a otras tres personas por la policía local. Supuestamente conformaban una banda dedicada al secuestro de personas. Una de sus víctimas habría sido Armando Gómez, el esposo de la cantante Gloria Trevi.

Fue hasta el año 2019 cuando se le dictó sentencia. Las autoridades consideraron que es culpable por el delito de privación ilegal de la libertad en por lo menos tres ocasiones, donde destacó una menor de edad. Como sentencia se le dieron 75 años de prisión, y actualmente está en Cadereyta.