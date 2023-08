¿Cuál es la disputa que tiene EU con México por el maíz transgénico?

El presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador garantizó este viernes que el gobierno de México acatará la resolución que emita el panel de solución de controversias sobre maíz transgénico que solicitó ayer el gobierno de Estados Unidos, pero antes, dijo, el gobierno federal defenderá con pruebas científicas” que ese producto no debe ser para consumo humano porque es perjudicial a la salud.

“Nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para alimentación del pueblo de México, primero la salud. Y vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el panel, vamos a estar de acuerdo con la resolución que se emita, una vez que presentemos pruebas y se desahóguela todo lo que queremos sobre este tema”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

Se busca proteger la infinidad de maices que existen en México

López Obrador aseguró que el panel va a ayudar a los consumidores de todo el mundo, incluso a los de Estados Unidos, porque evidenciará que los transgénicos son perjudiciales para la salud.

“Lo que nosotros, lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, fue emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano, que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano. Entonces, ellos se inconforman, yo entiendo, son las presiones de grandes agricultores que están vinculados a legisladores, tienen mucha influencia”, dijo.

¿Por qué es la disputa?

La idea de México es frenar el consumo de maíz transgénico para los humanos y, quizas, tiempo después para los animales, acción que no ha sido tomada de buena manera por los socios de Estados Unidos y Canadá, quienesa argumentan que afectará el comercio y viola los tratados del T-MEC.

De acuerdo con cifras oficiales, México es el principal importador de maíz amarillo estadounidense para alimentar al ganado vacuno, pollo y cerdo. El consumo nacional se basa en que no hay suficiente maíz forrajero.

México alega que el maíz transgénico puede tener efectos sobre la salud, incluso cuando se utiliza como forraje, pero aún no ha presentado pruebas.

AMLO menciona que el panel ayudará a los consumidores del mundo

El pasado 6 de marzo, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) solicitó formalmente a la Secretaría de Economía iniciar consultas técnicas para abordar el Decreto que regula el maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Este proceso se sustenta en el Capítulo 9 del T-MEC (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), el cual establece la posibilidad de iniciar un diálogo de carácter técnico para intercambiar información sobre la medida en cuestión. Esta solicitud, por tanto, no es de carácter contencioso, sino una etapa previa en la cual se busca encontrar una solución de manera cooperativa.

Como esta secretaría lo ha señalado en reiteradas ocasiones, el objetivo del Decreto es preservar que la tortilla sea elaborada con maíz nativo, asegurando así, la conservación de la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país, de las cuales 59 son endémicas.

