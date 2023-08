Caso Lagos de Moreno: el martes se conocería la línea de investigación principal sobre la desaparición los cinco jóvenes

Respecto al caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se está trabajando en coordinación con el gobierno de Jalisco.

"Ya les dije ayer que cuando se tuviese más información, para no entorpecer lo que se está llevando a cabo, se va a informar y como el martes vienen todos los integrantes del gabinete de Seguridad ya se van a tener más elementos", indicó.

Aseguró que todos los días se está trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, y cuestionó si antes los expresidentes Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón se levantaban a las 5:00 A.M. para atender los temas de seguridad.

"Todos los días estamos atendiendo esto de manera responsable, por eso son muy perversos cuando inventan cosas como las de antier", manifestó.

Los cinco jóvenes desaparecieron desde el pasado 11 de agosto. Foto: Redes Sociales

AMLO asegura que no se puede "burlar del dolor"

Ayer en Palacio Nacional, el presidente aclaró lo sucedido el pasado 16 de agosto, al final de su conferencia de prensa. Dijo que fue una confusión, ya que nunca intentaría burlarse sobre el caso de Lagos de Moreno, Jalisco.

“Antes de iniciar quiero aclarar lo de ayer que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer esos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia cuando ya habíamos terminado empezaron a gritar y no escuché nada. Tan es así que por eso conté ese chiste y, sin ningún fundamento, de manera perversa sostuvo la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron de los jóvenes que asesinaron”, expresó.

Dijo que lo que se señala en medios de comunicación es "sin ningún fundamento" y que actuaron de manera perversa, al señalar que él se había burlado del caso de los jóvenes que fueron asesinados en Jalisco.

El mandatario mexicano indicó que se trata de "una infamia", pensada por desde el bloque conservador y por "una aspirante a la presidencia corrupta".

Con información de Gibrán Kazén.