AMLO: se acatará resolución de panel sobre maíz transgénico con EU, pero antes realizarán pruebas científicas

El presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador garantizó que el gobierno de México acatará la resolución que emita el panel de solución de controversias sobre maíz transgénico que solicitó ayer el gobierno de Estados Unidos, pero antes, dijo, el gobierno federal defenderá con ��pruebas científicas” que ese producto no debe ser para consumo humano porque es perjudicial a la salud.

“Nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para alimentación del pueblo de México, primero la salud. Y vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el panel, vamos a estar de acuerdo con la resolución que se emita, una vez que presentemos pruebas y se desahóguela todo lo que queremos sobre este tema”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

Se cuestionó al mandatario federal si el proceso electoral en EU podría contaminar el panel interpuesto por el gobierno de Joe Biden, en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No pasa nada, no pasa nada, ya lo estamos viendo”, contestó.

El mandatario indicó que no permitirán que se utilice maíz transgénico para alimentación de México. Foto: Archivo

López Obrador aseguró que el panel va a ayudar a los consumidores de todo el mundo, incluso a los de Estados Unidos, porque evidenciará que los transgénicos son perjudiciales para la salud.

“Lo que nosotros, lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, fue emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano, que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano. Entonces, ellos se inconforman, yo entiendo, son las presiones de grandes agricultores que están vinculados a legisladores, tienen mucha influencia”, dijo.