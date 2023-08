Layda Sansores arremete contra los magistrados del TEPJF, los acusa de corrupción y pagar favores

Al ser la anfitriona del Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE, la gobernadora de a Campeche, Layda Sansores, reclamó de frente a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), incluido su presidente Reyes Rodríguez Mondragón, que hay magistrados que reciben dinero y piensan que se debe pagar favores con sus resoluciones. Al dar la declaratoria inaugural, la mandataria estatal reclamó corrupción entre magistrados, así como falta de atención en vasos de violencia política en razón de género.

"Hay muchos, ya se ha hecho como costumbre, magistrados donde fluye el dinero, y no me digan que no es cierto, en el mismo Tribunal, no todos, pero hay quienes aceptan pago por sus decisiones y eso también tiene que eliminarse. Y véanme a los ojos de que somos aquí impolutos y que se persigan, mentira, aquí todo se sabe, es como un Campeche donde todo se cuela y todo se filtra", aseveró.

La gobernadora dijo que no se debe continuar con la corrupción. FOTO: Archivo.

Hay magistrados que son profesionales, otros que lucran con su cargo: Sansores

Ante el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, Layda Sansores recordó que cuando el magistrado compitió por su cargo, ella como senadora le dio su voto.

"Cuando compitió Reyes, no lo conocía pero sabía que era un hombre que iba a actuar con honestidad, por eso le di mi voto", dijo.

Sin embargo, afirmó que hay una confusión porque algunos magistrados "creen que tienen que rendirse a los antojos o intereses de estas persona (que los eligieron".

"Ustedes tomen lo que les corresponde, el camino de la justicia y dignidad, y no le pueden entregar a ningún personaje, por más poderoso que se sienta, porque dicen 'hay me ayudaron a llegar'. Que no les pida nada más que dignidad", expresó

Dijo que los jueces han traficado con influencias a lo largo de los años. FOTO: Archivo.

Es necesario que haya jueces, ministros y magistrados honestos

La gobernador dijo que se necesitan funcionarios muy honestos, que actúen así como le entregaron su constancia de gobernadora, sin pedir nada a cambio "ni medio peso".

En el evento donde también asistió la magistrada de la Sala Superior Janine Otálora Malassis, Layda Sansores detalló que tiene otra mala experiencia con el TEPJF, pues presentó una denuncia por violencia de género, ya que algunos actores políticos la calificaron como "puta y tubo". No obstante, el Tribunal Electoral Federal resolvió que solo eran expresiones de mal gusto.

"Y cuándo son expresiones de mal gusto y cuándo es violencia contra la mujer", cuestionó.

Durante el evento, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón pidió unidad a todos los tribunales ante un clima de polarización.