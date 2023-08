Claudia Sheinbaum reitera su posición tras los dichos de Ebrard: "La unidad en nuestro movimiento es indispensable"

En medio de los problemas internos de Morena, en camino a la definición de la Coordinación en la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum reiteró la valía de la unidad en el movimiento, que actualmente encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una asamblea informativa en Izúcar de Matamoros, en Puebla, la aspirante señaló que también la unidad con el pueblo es indispensable para continuar con el la 4T.

"La unidad en nuestro movimiento es indispensable, pero no sólo la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México, porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no acabaría con el movimiento de transformación", dijo ante miles de simpatizantes.

Ayer, Marcelo Ebrard, quien también aspira a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, hizo una serie de señalamientos contra la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre ellos que se están pagando espectaculares desde el Gobierno capitalino y el uso servidores de la Secretaría del Bienestar.

Ante ello, Claudia Sheinbaum negó que se estén llevando a cabo esas prácticas, incluso afirmó que jamás va a hablar mal de sus compañeros.

Posteriormente, en entrevista breve con medios de la comunicación fue cuestionada sobre si se va a reunir con Ebrard, sin embargo respondió que atenderán las indicaciones del partido político.

En la asamblea informativa también destacó los logros de la Cuarta Transformación, entre ellos el Tren Maya, la creación de mayor infraestructura, como puertos. También habló del momento económico que vive el país, asegurando que es la envidia de muchas naciones. Sheinbaum enfatizó que la Transformación también está con las mujeres.

"Por eso decimos que Transformación también significa tiempo de mujeres", sostuvo. Mañana, la ex mandataria capitalina acude a Chihuahua, el sábado al Estado de México y el domingo a Quintana Roo.