AMLO rompe el silencio tras las denuncias de Marcelo Ebrard sobre el proceso interno de Morena

El presidente López Obrador afirmó que Marcelo Ebrard está en su derecho de dar a conocer irregulares sobre el proceso interno de Morena, aunque rechazó que se esté favoreciendo a alguna corcholata como Claudia Sheinbaum. Rechazó que los gobernadores estén interviniendo para la elección del coordinador de Defensa de la Transformación. “Se acabó el dedazo”, enfatizó en el Salón Tesorería.

Este miércoles, Marcelo Ebrard lanzó un ultimátum a la dirigencia de Morena para que frene el acarreo y operación de la Secretaría del Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum, porque de lo contrario será un desastre. El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación dijo que en la recta final del proceso interno la competencia es entre Claudia Sheinbaum y él.

- ¿Escuchó las declaraciones de Marcelo Ebrard, presidente, se le cuestionó a López Obrador. "Sí, ¿qué opinó? pues que está en su derecho, expresó.

Además se le preguntó por el señalamiento de que la Secretaría del Bienestar está realizando acarreo y que las brigadas están recorriendo lugares. "Es normal y además tienes derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno, ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie, acotó.

El titular del Ejecutivo Federal indicó que “Marcelo, Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir”.

Manifestó que del bloque opositor ya no puede hablar. Además, enfatizó que, en el caso de los gobernadores “esos tienen más influencia, ninguno porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra. Todos”.

Dijo que a esas alturas del proceso interno de Morena “hay inquietudes, hay dudas razonables, pero somos distintos”.

AMLO aseguró que no habrá dedazo en el proceso interno de Morena

