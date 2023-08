Autoridades desmienten localización sin vida de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno: familiares afirman que son ellos

Amordazados e hincados, es como se aprecia a cinco jóvenes que presuntamente se trataría de quienes desparecieron en Lagos de Moreno el pasado viernes. Sin embargo, la Fiscalía Estatal aseguró que aún no han sido localizados, de acuerdo con lo informado por el área de Comunicación social de la Fiscalía de Jalisco.

En contraparte, familiares de los jóvenes, convocados a las instalaciones regionales de la Fiscalía, aseguraron que les habrían mostrado el video que circula en redes sociales luego de que se les citó de manera urgente esta noche.

Así, al interior de la Fiscalía en Lagos de Moreno, permanecen las familias de Roberto Olmedo Cuéllar; Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, mientras esta noche se mostraba desconsuelo y confusión al no emitir una versión oficial que confirme la identidad de quienes se muestra en el video, esto pese a que los familiares habrían reconocido que sí se trata de ellos.

Los desaparecidos son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 20 y 21 años, y pese a que el padre de uno de ellos afirmó que son los mismos que se muestra en los videos, dijo que se les continuará buscando hasta encontrarles, según la transmisión del medio de noticias local, Cuadrante 7.mx que mostró el momento en que se asoma desde uno de las ventanas del edificio al intentar informar sobre lo informado por las autoridades.

"No sé cómo, pero casi estoy seguro que los vamos a encontrar, ¿cómo? No sé. Ustedes saben cómo quisiera encontrarlos yo, encontrarlos todos, pero no sé cómo, pero sí los vamos a encontrar, estoy casi completamente seguro ya, por todo lo que ustedes han visto, y lo que nos han enseñado acá", dijo el Señor Armando padre de uno de los desaparecidos alrededor de las 22:50 horas.

Este mismo lunes se localizó el vehículo Volkswagen Jetta en color café con placas JTJ-8638, en el que presuntamente se trasladaban Créditos: Archivo

Antes, a las 22:21 horas, desde el área de Comunicación Social de la dependencia, informaron lo siguiente: "Buenas noches compañeros solo para aclarar que no se han encontrado a los 5 jóvenes de Lagos de Moreno".

El fiscal Luis Joaquín Méndez Ruíz, habría confirmado este mismo lunes que se localizó el vehículo Volkswagen Jetta en color café con placas JTJ-8638, en el que presuntamente se trasladaban los jóvenes hacia la Feria de Lagos.

Al menos uno de ellos es estudiante del Centro Universitario de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), según confirmó el Rector General, Ricardo Villanueva, quien aseguró que la Casa de Estudios ha estado en comunicación con los familiares de los jóvenes y exigió a las autoridades no cesar en su búsqueda.

Comité de UdeG en Estado de Emergencia

A través de un comunicado el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la UdeG reiteró su llamado a las autoridades de Jalisco para atender la grave problemática de las desapariciones.

En el documento, firmado por Dolores del Carmen Chinas Salazar, coordinadora de este Comité; Denisse Ayala Hernández, Rogelio Barba Álvarez, David Coronado, Teresa Magnolia Preciado Rodríguez y Jorge Ramírez Plascencia, académicos integrantes del mismo, declaran en "estado de emergencia" por la desaparición múltiple de personas en Jalisco.

"De nuevo tenemos que lamentar la desaparición de jóvenes en Jalisco como parte de un patrón que se ha hecho recurrente y que implica la privación sistemática y simultánea de la libertad de varios de ellos, como sucedió en el mes de junio con ocho trabajadores de un centro de llamadas en Zapopan".

Estas desapariciones ocurren, además, en municipios que tienen una alta incidencia de casos Créditos: Facebook

Además, expone el recuento de las desapariciones múltiples que se han tenido en la entidad: "En la Zona Norte de Jalisco, los hermanos González Escalante fueron desaparecidos en Colotlán; las hermanas Saucedo Zermeño en Encarnación de Díaz junto con Beatriz Hernández y los cinco jóvenes de Lagos de Moreno (Diego Alberto Lara, Roberto Olmedo Cuellar, Uriel Galván, Jaime Miranda, Dante Hernández), son los casos más recientes de esta crisis. Roberto Olmedo Cuéllar es estudiante de la Universidad de Guadalajara en CULAGOS".

"Estas desapariciones ocurren, además, en municipios que tienen una alta incidencia de casos y a menudo experimentan, junto a otros colindantes, episodios de violencia a gran escala y una permanente inseguridad. La situación de emergencia que se vive por estos hechos es innegable", añaden.