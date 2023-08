AMLO y la lista de recomendaciones a su sucesor en 2024

Aunque no está seguro de que se sigan sus recomendaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entre las propuestas que dejará a quien encabece el movimiento de transformación será continuar con obras públicas como ampliar las vías férreas, carreteras e incluso construir una nueva refinería.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que en unos 20 días entregará “el bastón de mando del movimiento”, y se dedicará a terminar con las obras y acciones del gobierno.

“Una de las recomendaciones, que les tengo que hacer, porque es mi responsabilidad, aunque ya no nos van a hacer caso, lo más seguro, pero sí voy a dejar un esbozo, necesita seguir haciendo para que continúe la transformación. El que no se deje de invertir en obras públicas, en la creación de infraestructura, que no se pare la industria de la construcción porque reactiva la economía, genera muchos empleos, y produce bienestar”, planteó.

El presidente dijo que las obras públicas reactivan la economía. Foto: Cuartoscuro

López Obrador señaló que aunque se concluyan obras como el Tren Maya y el Corredor del Istmo se puede continuar con otras.

“A ver, ¿por qué no el tren desde Coatzacoalcos a Veracruz?, y ¿por qué no el tren de Veracruz a la Ciudad de México?, y ¿por qué no el tren de la ciudad de México a Querétaro a San Luis, al norte, a Guadalajara, a Sonora, pasando por Nayarit, por Sinaloa y hasta la frontera? Estoy hablando de los trenes porque hacen falta los trenes de pasajeros, trenes de carga, es inversión pública, se generan muchos empleos.

“Lo mismo en el caso de carreteras, lo mismo lo que tiene que ver con el sector energético, ir pensando en la construcción de una nueva refinería, desde luego seguir invirtiendo en energías renovables, ver si es posible reactivar la industria petroquímica que la quebraron, que la destruyeron, la dejaron en la ruina los neoliberales”, agregó.