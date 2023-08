"Las mujeres gobernamos bien": Claudia Sheinbaum

En el día 55 de la gira nacional de la delegada y los delegados de Morena coincidieron en mantener la unidad para continuar la defensa de la Cuarta Transformación de los ataques de grupos conservadores.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Claudia Sheinbaum consideró que las mujeres gobiernan bien y destacó el aumento de la participación de ellas en la vida pública.

"Aquí en Chiapas y en toda la república las mujeres gobernamos para hombres y mujeres, durante años no estábamos presentes en los gobiernos, en la vida pública (...) las mujeres gobernamos bien, por eso siempre decimos que las mujeres podemos ser lo que queramos ser", afirmó.

En Zacatecas, Marcelo Ebrard expuso que no debe subestimarse a la oposición, pero confío en que Morena, con él a la cabeza, ganará las elecciones por sus resultados.

Reiteró que no tiene intención de pactar y que no está en la contienda de Morena a ver qué consigue, sino que busca ganar porque puede hacer una diferencia.

En Tampico, Adán Augusto López señaló que parte de la continuidad y consolidación de la 4T tiene que construir más justicia social.

En el evento Zona Joven en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ricardo Monreal hizo un llamado a la unidad y dijo que seguirá en Morena.

"Donde sea útil a Morena después de ese proceso si no lo gano, si no quedo arriba, pero voy a cuidar la unidad. Eso (la unidad) es quizá el reto mayor de todos, que no nos alteremos", aseguró.