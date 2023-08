Dan terapia psicológica a policías de Zapopan para enfrentar al crimen

Los elementos policiacos suelen enfrentarse a criminales en las calles y en sus hogares a parejas celosas, demandantes o en crisis por la preocupación que significa el riesgo que viven en su jornada laboral diaria, que es de alto impacto. Las parejas y las madres están pendientes de los horarios de llegada del ser querido.

El gobierno zapopano brinda acompañamiento emocional a los uniformados y sus familias para que puedan lograr estabilidad en su vida, como parte de la estrategia en el combate eficiente al crimen.

El Departamento de Atención Psicológica Policial se creó en 2018 y se han detectado casos que por desconocimiento a la responsabilidad policial se genera incomprensión familiar añadiendo tensión en el hogar. La Comisaría municipal brinda atención psicológica para los uniformados, su pareja, hijos y progenitores.

“Es contención emocional, generamos terapia conductual de pareja para que mejore la comunicación, que sea asertiva. Se maneja mucho la responsabilidad afectiva tanto de pareja como del vínculo con los menores… Que las esposas comprendan la labor del elemento, no es que no salga a su hora porque no quiera sino porque tiene que concluir un servicio y entregar una carpeta (de investigación) … A veces, es la incomprensión a la carga laboral, mental y física porque no solo es el estrés, hasta cargar un chaleco (antibalas) por varias horas genera cansancio. A las esposas, a veces les falta comprensión de esa labor e impacta en la confianza”, comentó la psicóloga Fátima Janet Pérez Atilano, en entrevista con El Heraldo de México.