"Son deshonestos": AMLO confiesa tener una lista negra con magistrados y jueces del TEPJF

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo tiene en una “lista negra” para censurarlo y sancionarlo si habla de las elecciones, pero reveló que él también tiene una lista donde anota a magistrados y jueces “por falsarios” y “deshonestos” que actúan por consigna.

La declaración del mandatario se dio al ser cuestionado sobre el primer foro del Frente Amplio por México del pasado jueves. López Obrador aprovechó su respuesta para burlarse de que en esa alianza ya “hay divisiones”, en referencia a la pausa que puso el PRD con el PAN y el PRI.

“Ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador y para qué me meto, no vaya a ser que los jueces… ya me pusieron en la lista negra los del Tribunal, yo también los tengo ahí en mi listilla, los tengo ahí en varias cuestiones de actitudes deshonestas, a los magistrados del Tribunal Electoral”, dijo.

Expuso que en la última resolución de las autoridades electorales contra él, fueron tergiversadas sus declaraciones, a fin de acusarlo de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, aspirante de la oposición a la Presidencia de la República.

El mandatario dio su opinión sobre el primer foro del Frente Amplio por México. Foto: Cuartoscuro

“Se atrevieron a modificar lo que expresé aquí, en una Mañanera, lo que dije lo tergiversaron. Entonces, sí los tengo apuntados en la lista porque sí son muy falsarios, y son jueces, magistrados de consigna, pero de todas maneras no hay que tocarlo porque sino vienen las sanciones, las multas; no me han multado todavía, no me vayan a ruchar, no me vayan a poner una multa. Ahí le voy a pedir a la gente que me ayude, vamos a hacer una colecta si me ayudan”, expuso.

En torno al foro de opositores, se le preguntó al tabasqueño qué opina de que uno de los cuatro aspirantes de la oposición, Enrique de la Madrid, expresó que en México se padece “el virus del COVID y el virus de la 4T”, que le está haciendo daño al país.

“Nada, nada, nada, él no tiene nada que ver con lo que hizo su papá (Miguel de la Madrid), pero él (Enrique) sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales, pero no voy a hablar”, contestó.