El aspirante a encabezar los trabajos de construcción del Frente Amplio por México, Santiago Creel, advirtió que los candidatos de la oposición enfrentarán focos rojos en los próximos comicios federales que se realizarán en México en el 2024.

Señaló que además del crimen organizado, el encarecimiento del ambiente electoral proviene ya de Palacio Nacional, con la polarización que realiza todos los días, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante sus conferencias mañaneras.

“En consecuencia, si, si hay un riesgo, y no hay un foco rojo, hay muchísimos focos rojos en todo el país, pero sobretodo, para quienes formamos parte de la oposición, del Frente Amplio por México, porque estamos planteando un camino totalmente distinto al camino de Morena y del Presidente, ahí es donde está el problemas, que se sabe perfectamente que nuestro camino es distinto , y el ambiente que ha generado el presidente, es un ambiente de polarización y su lenguaje es verbalizado con violencia, con odio y resentimiento”, comentó.

AMLO arremete contra la oposición Foto: Especial

Creel arremete contra AMLO

Creel Miranda indicó que, ante la cerrazón, no hay llamado alguno que se le pueda hacer a López Obrador, quien no escucha ni busca entendimiento con la oposición y adelantó que enfrentarán la competencia electoral, defendiendo el voto si no es respetado por el gobierno federal.

“A oídos sordos no hay recurso que valga, el presidente no escucha, no oye, no dialoga con la oposición como en los peores momentos del partido hegemónico. Con el Presidente ya no hay nada que hacer, nada. El Presidente ya demostró que lo que quiere es destruir nuestro sistema democrático, nuestro sistema de libertades, ya no amerita un llamado. Nos vamos a la guerra de la competencia política, como quieran queremos, nada más que si los votos no se respetan nos van a conocer en un rostro que nadie jamás nos ha conocido”, comentó.

Creel le dijo adiós al presidente de México y le deseó que le vaya bien, porque no busca ningún mal para nadie, pero aclaró que el daño que le ha hecho al país, México tardará en repararlo, reconciliarse y recuperar la paz.

“Con el Presidente López Obrador no hay nada que hacer, ni una llamada, ni una convocatoria, absolutamente nada. Para mí ha perdido todas las cualidades que debe tener un jefe de estado y un Presidente de la República”, expuso.

No habrá ruptura en el Frente Amplio por México

Indicó que inmediatamente de que el dirigente Jesús Zambrano anunció una pasa en los trabajos del Comité Organizador del FAM, habló con todos ellos, y el resultado es que hay voluntad para encontrar rutas de solución ante su inconformidad por no

“Mira esto no va a suceder, yo mismo he hablado con los dirigentes del PRD y estamos buscando un camino de regreso y hay voluntad, y una voluntad que yo quiero reconocer y agradecer al PRD y a su dirigencia”, reveló.

Garantizó que la historia de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, no sufrirá un rompimiento porque han venido construyendo la alianza desde el 2019, cuando descubrieron que el camino que llevaba el actual gobierno federal, buscaba dividir y destruir a México.

“Entonces hay una historia atrás, no es que estemos empezando en este momento y tenemos pues muchísimos intereses en común, pero sobre todo el interés de México. Entonces por eso doy esa garantía. Creo no equivocarme, espero no equivocarme y voy a hacer todo lo que esté en mí para que lo que diga en esta garantía se cumpla”, apuntó.

Irá unido el Frente Amplio por México Foto: Especial

El próximo lunes, Santiago Creel Miranda se despide de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se quedará en su lugar Noemí Luna, quien hará el cambio de mesa el próximo 1 de septiembre en el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. También pedirá licencia como legislador para dedicarse a buscar la candidatura presidencial.

Antes de dejar la presidencia en la Cámara de Diputados, Creel informó que solicitó a la Suprema corte de Justicia de la Nación, como parte de sus facultades, que le de atención prioritaria a las reformas aprobadas a la Ley General de Ciencias y Tecnología, con carácter de urgencia y por interés público, para que revisen las modificaciones que tienen que ver con el Sistema de Investigación Científica.

“Y he pedido a la Corte que pueda de manera inmediata tomar atención de ello y resolver, no podemos poner en riesgo, no podemos poner en riesgo a la comunidad científica, al desarrollo de la ciencia y de la investigación, al desarrollo del saber que está en las responsabilidades de los Institutos de Educación Superior en el país, de los institutos de investigación científica, requieren plena libertad, no una libertad sesgada y manipulada por una sola visión de un gobierno que quiere adoctrinar”, comentó.

DRV