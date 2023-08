“No nos lo van a poder quitar": AMLO presume uno de los logros de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió, como primer tema de la Mañanera de este viernes, que la pobreza en México disminuyó, de acuerdo con los datos que un día antes dio conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), lo que, dijo, demuestra que “ha funcionado” el modelo económico de la 4T.

En Palacio Nacional, expresó que la reducción de la pobreza es “un gran logro” que le “llena de orgullo”. Y es que el Coneval dio a conocer que, entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos pasó de 49.9 por ciento a 43.5 por ciento, es decir, de 61.8 a 56.1 millones de personas.

“(Es) una muy buena noticia que se complementa con la información que dio a conocer el INEGI sobre los ingresos de las familias mexicanas, de como han ido mejorando los ingresos en especial para la gente pobre, lo cual demuestra que ha funcionado nuestra estrategia, que se puede resumir en una frase: Por el bien de todos, primero los pobres. Y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país”, dijo.

Los datos del Coneval, dijo el titular del Ejecutivo, reafirman lo que hace una semana dio a conocer el INEGI sobre la disminución de la desigualdad en México “de manera histórica en el tiempo que llevamos de gobierno”.

El presidente mostró un cuadro comparativo de la pobreza en otras administraciones. Foto: Youtube López Obrador

“Esto no nos los van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país, eso sí me llena de orgullo”, resaltó.

En sentido contrario, con un ligero aumento, el Coneval también dio a conocer que el porcentaje de población en pobreza extrema entre 2018 y 2022 subió, de 7.0 por ciento en 2018 y 7.1 por ciento en 2022, que en número de personas pasó de 8.7 a 9.1 millones en ese período.

Sin embargo, el mandatario federal sostuvo que la pobreza extrema disminuyó “poco, pero bajó”, pues presentó una gráfica comparando el periodo de 2016 entre 2022, que expresó que en 2016 el porcentaje de la población era de 7.2 por ciento y en 2022 de 7.1 por ciento.

“Es que andan, casi los estoy recetando diario, tengan para que aprendan”, dijo.

Al ser cuestionado por la prensa sobre el incremento entre 2018 y 2022, lapso de su sexenio, López Obrador lo rechazó y dijo a la prensa “tengan cuidado”, en referencia a no tergiversar las cifras.

Luego, instruyó al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, proyectar otra gráfica en el que aparece el comparativo de su sexenio y se corrobora del aumento de 8.7 a 9.1 millones de personas en ese período. “Es el efecto también de la pandemia”, justificó.

AMLO expresó que la reducción de la pobreza es “un gran logro”. Foto: YouTube Redes Sociales

AMLO justifica incremento en "carencia por acceso a servicios de salud"

Tras presumir que disminuyó la pobreza en México de acuerdo con el Coneval, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la misma medición aumentó el indicador de “Carencia por acceso a los servicios de salud” durante su gobierno, pasando 16.2 por ciento en 2018 a 39.1 por ciento en 2022.

Sin embargo, justificó fue por la desaparición del Seguro Popular que tenía credencializados a todos, pero ahora con el IMSS-Bienestar el servicio es universal y gratuito.

“Sí, en el caso de salud hay una diminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo, y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no necesitan esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron dijeron ‘no, pues no tenemos seguro’, porque ya ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro”, dijo.

El mandatario federal reiteró su promesa de que al final de su gobierno, en septiembre del 2024, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo, mejor que el de Dinamarca y Canadá.