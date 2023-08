Hoy no circula: qué autos descansan hoy, viernes 11 de agosto en la CDMX

Los vehículos automotores son los responsables de un buen porcentaje de los compuestos contaminantes que se encuentran en las atmósferas de las grandes urbes, como la Ciudad de México.

Por esta razón, programas como el Hoy no circula, que permiten disminuir la cantidad de vehículos activos, son ideales para evitar que la concentración de contaminantes aumente de forma peligrosa.

¿Qué autos no circulan hoy en la CDMX?

Al ser emplacados en la Ciudad de México, a los vehículos les asignan un engomado cuyo color determina qué día de la semana descansan. En esta ocasión, los autos con calcomanía azul, hologramas 1 o 2 y terminación de placas 9 o 0, deberán quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas.

Por otro lado, no estar emplacados en la capital no exime a los vehículos que ingresan desde el interior del país de participar en el programa Hoy no circula, por lo que este viernes 11 de agosto aquellos cuyas placas terminen en 9 o 0 también deberán descansar.

¿Qué autos están exentos del Hoy no circula?

Las nuevas tecnologías han permitido reducir las emisiones contaminantes de los vehículos automotores. Por ello, aquellos que cuentan con motores híbridos, son eléctricos o poseen hologramas cero o doble cero están exentos de participar en el programa.

Otros vehículos, como motocicletas y cierta maquinaria especial para la construcción, así como los tractores agrícolas, no forman parte del Hoy no circula.

¿Qué vehículos no circulan este sábado?

Debido a la gran cantidad de autos que forman parte del parque vehicular de la Ciudad de México, desde hace algunos años se implementó el Hoy no circula sabatino, con el cual dejan de circular algunos de los carros más contaminantes.

Los automóviles con holograma 2 no pueden circular ningún sábado, mientras que aquellos que cuenten con holograma 1 y terminación de placa en número par deberán descansar durante este 12 de agosto.