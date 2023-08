AMLO arremete contra Xóchitl Gálvez por proponer replicar la estrategia de seguridad de Felipe Calderón

Sin mencionar su identidad para evitar sanciones de las autoridades electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este viernes en Palacio Nacional que Xóchilt Gálvez adelantó que de ganar la Presidencia de la República en el 2024 retomará “experiencias exitosas” de seguridad que aplicó el expresidente Felipe Calderón.

Y es que López Obrador justificó su crítica apuntando que Felipe Calderón, como presidente (2000-2006), declaró la guerra al narcotráfico y apostó por enfrentar la violencia con la violencia, lo que agravó la situación de inseguridad en el país.

Lo anterior, aseguró, constituyó grupos, bandas de delincuentes, nuevos cárteles y cuando él llegó al gobierno en 2018 “la violencia estaba en lo más alto", sobre todo los homicidios.

AMLO criticó que Gálvez quiera replicar estrategias de seguridad exitosas de Calderón. Foto: Cuartoscuro

“Una persona que aspira a ser presidente de México -no voy a hablar de género- del bloque conservador acaba de declarar que va a aplicar esta política (de Felipe Calderón). Nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense cómo no voy a hablar de esto, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando del sufrimiento de mucha gente”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.