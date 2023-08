IMÁGENES FUERTES: mujer muere apuñalada tras resistir a un asalto en León, Guanajuato

Este sujeto asesinó a una mujer a la que intentó asaltar. Captura de pantalla.

La inseguridad en México es un asunto preocupante y creciente, diariamente se registran hechos que muestran la vulnerabilidad de las personas ante los criminales, quienes acechan y atacan sin importar nada, ni siquiera arrebatar vidas con tal de lograr sus objetivos, tal como ocurrió en León, Guanajuato, donde fue grabado un intento de asalto que terminó en asesinato. La víctima fue una joven mujer que caminaba tranquilamente por la calle.

Medios locales informan que los terribles hechos ocurrieron la mañana de este jueves 10 de agosto, a las 06:28 horas, en la calle Lago de Zumpango, esquina con Lago de Cuitzeo de la colonia Granada. Esto por los reportes que las autoridades recibieron sobre una mujer lesionada, la cual presuntamente se dirigía a su trabajo cuando sufrió el intento de asalto y posterior apuñalamiento.

Tras detectarla comenzó a caminar detrás de ella. Foto: captura de pantalla.

Así fue el intento de asalto en el que fue asesinada una mujer

Horas después del terrible crimen, el video del hecho fue difundido en redes sociales, la grabación -tomada por una cámara de seguridad- muestra como la joven va caminando con un vaso en la mano y una mochila en la espalda, segundo después un hombre con playera fosforescente va detrás de ella.

La calle se queda vacía cuando de pronto por uno de los coches estacionados se ve al hombre caminar dirección contraria en la que iba al principio. Segundos después se aprecia que lleva a su víctima del brazo pues está intentando robarle sus pertenencias, en ese momento él la amenaza con un cuchillo.

Por el forcejeo volvieron al objetivo de la cámara. Foto: captura de pantalla.

En un desesperado intento por librarse del agresor, la mujer le arroja el café que llevaba en el vaso, lo que es respondido cobardemente con varias puñaladas y jalones de cabello. La joven grita de dolor y el sujeto huye del lugar dejándola desangrarse.

La mujer sangra intensamente, producto de ello comienza a perder el equilibrio por lo que debe sostenerse de los autos que están estacionados en la calle en la que se suscitaron los hechos, con trabajos sigue caminando hasta que sale del objetivo de la cámara de seguridad. La calle quedó llena de sangre, se informó que ella murió.

Tratar de defenderse le costó la vida. Foto: captura de pantalla.

Circulan versiones en redes sociales

Tras la difusión del video, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre el hecho, varios medios aseguran que la mujer le dijo al asaltante: “¿Qué te doy? no tengo nada, te lo juro que no tengo nada”, antes de arrojarle el café debido a que no la soltaba.

Además la identificaron como Montserrat y aseguraron que se dirigía a su trabajo cuando fue atacada. Otros más dijeron que era el cumpleaños de la mujer, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada.

¡ADVERTENCIA! IMÁGENES FUERTES