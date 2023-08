Celebran CXXXVI Reunión Hacendaria Regional del Edomex en Atizapán de Zaragoza

Tesoreros y responsables de los catastros de 30 municipios mexiquenses acudieron a la CXXXVI Reunión Hacendaria Regional, en su modalidad plenaria, realizada en Atizapán de Zaragoza por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM).



Esta cita tuvo como sede el Centro Cultural Luis Nishizawa, donde el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas reconoció el interés que han tenido los asistentes por seguirse preparando, además de que destacó el trabajo que han hecho los municipios para trascender al agilizar, transparentar y fortalecer las haciendas públicas.



Entre los temas abordados estuvieron los aspectos fiscales y catastrales de las enajenaciones agrarias, además de las actualizaciones de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, base del fortalecimiento de los ingresos municipales.

Atizapán de Zaragoza ha logrado incrementar su recaudación en un 24 por ciento

FOTO: Especial

De acuerdo con datos de la Tesorería municipal, en Atizapán de Zaragoza, estas actualizaciones han permitido al Gobierno municipal tener recursos adicionales para realizar obras de infraestructura, más y mejores servicios públicos y satisfacer las necesidades de la comunidad.



José Ortega Ríos, Tesorero de Atizapán de Zaragoza, detalló que durante el bienio 2022-2023 los valores se actualizaron en un 13.5%.



Además, eso ha permitido al municipio de Atizapán de Zaragoza incrementar su recaudación en un 24% durante la presente gestión.



“Las obras son la cara del gobierno, esa es la realidad. Un gobierno que trabaja representa obra pública y Atizapán de Zaragoza en ese rubro destaca sobre muchos del Estado de México. Para el ejercicio fiscal 2022 realizamos una inversión pública de 678 millones de pesos, pero para el ejercicio fiscal 2023 estamos realizando también una inversión de 723 millones. En el bienio en estos dos años estamos realizando una inversión de más de 1,400 millones de pesos" comentó José Ortega Ríos, Tesorero de Atizapán de Zaragoza, en entrevista posterior a la actividad.



“El coordinador de todo este esfuerzo es, sin lugar a dudas, el presidente municipal, quien ha integrado un grupo de profesionales en las diversas dependencias para encabezar y coordinar estos esfuerzos. La amalgama de todas estas acciones ha dado como resultado el posicionamiento que trae Atizapán de Zaragoza a nivel estatal y a nivel nacional, y que le ha hecho acreedor a diversos reconocimientos de carácter nacional e internacional".



Destacó, por ejemplo, los premios nacionales e incluso internacionales que el ayuntamiento ha recibido por el trabajo en áreas como la Tesorería, Seguridad Pública y Servicios Públicos.



Respecto al lugar que Atizapán de Zaragoza ocupa a nivel estatal por la recaudación, Ortega Ríos refirió que esta entidad mexiquense ocupa el cuarto lugar, después de Tlalnepantla, Huixquilucan y Naucalpan.



“El ciudadano que mayor contribuye a nuestra Hacienda pública es el ciudadano que se encuentra al corriente en sus pagos y en ese sentido sobresalen evidentemente vecinos no solamente de la zona popular, sino también de la zona residencial", añadió.



Para motivar el pago de impuestos, la Tesorería implementa campañas y descuentos para los contribuyentes.



En la CXXXVI Reunión Hacendaria Regional también participaron Felipe Serrano Llarena, Vocal Ejecutivo del IHAEM; Luis Octavio Hermoso Colín, Notario No. 89; Pilar Arellano Rodríguez, Notaria No. 119, y Aarón López Rivera, director de Catastro del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM).