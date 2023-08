AMLO pide a los medios que no le pregunten sobre temas electorales: "Ya no quieren que hable de nada"

Al acusar que el INE y el Tribunal Electoral lo están “infraccionando mucho” porque no quieren que hable, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a los reporteros y otros asistentes a la mañanera que no le pregunten de temas electorales.

Afirmó que aunque tiene su sección “No lo digo yo”, la autoridad electoral se lo carga a él. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario dijo que puede hablar de temas de corrupción aunque lo “cepillen”.

Al ser cuestionado si llamaría a los aspirantes presidenciales a que den a conocer el monto que destinan en publicidad, espectaculares y periódicos, indicó que no le compete a él ese tema.

"No, no me corresponde a mí eso, eso es del INE y del Tribunal Electoral, yo no sé si por mencionarlos me vaya a ir mal, ya no los quiero tocarlos con nada porque me están infraccionando mucho, ya no quieren que yo hable de nada", atajó.

Pidió a la prensa que no le pregunten sobre temas electorales. Foto: Cuartoscuro

“Ya no me estén preguntando ustedes de esas cosas, eh", expresó.

Al preguntarle si habló de Samuel García y de Luis Donaldo Colosio Riojas el fin de semana, respondió que sí, "porque me preguntan".