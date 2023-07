Muere Porfirio Muñoz Ledo: diputados rendirán homenaje de cuerpo presente al político mexicano

La Cámara de Diputados rendirá este lunes un homenaje luctuoso de cuerpo presente a Porfirio Muñoz Ledo en el salón de plenos del Palacio de San Lázaro, confirmó el presidente de la Mesa Directiva del órgano legislativo, Santiago Creel.

La ceremonia está programada a las 13:30 horas de este 10 de julio. El protocolo acordado por la Cámara de Diputados considera la intervención de los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios, así como un mensaje final del diputado presidente Santiago Creel.

La ceremonia se llevará a cabo el 10 de julio

FOTO: Twitter

Desde temprana hora, luego de que se dio a conocer la noticia del fallecimiento del político, los integrantes de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados, lamentaron el deceso y manifestaron sus condolencias a la familia del octogenario .

“Las y los diputados de la LXV Legislatura lamentamos el sensible fallecimiento de: Don Porfirio Muñoz Ledo Político, miembro del servicio exterior mexicano, legislador, creador de instituciones, pieza clave de la democracia en México. Descanse en paz”, publicaron en la cuenta oficial de la Cámara de Diputados.

¿Cuál fue la última participación legislativa de Porfirio Muñoz?

La última participación de Porfirio Muñoz Ledo en la tribuna fue durante la discusión de la reforma al Poder Judicial, mejor conocida como “Ley Zaldívar”, que amplió dos años la presidencia del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ahí, entre múltiples aplausos de las fracciones de oposición PAN, PRI, PRD y MC, llamó a los legisladores de su bancada a no votar por la reforma y durante el discurso de casi dos horas, criticó las formas del gobierno federal.

También recriminó al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier el desaseo para legislar y que lo hayan dejado fuera de las candidaturas para reelegirse como diputado federal.

“Te pregunto Nacho ¿por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido, por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena, gastando cifras multimillonarias”, señaló Muñoz Ledo en una maratónica sesión la madrugada del 23 de abril del 2021.