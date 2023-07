Rosa Icela Rodríguez destaca avances en materia de seguridad en el país

Durante la presentación del Proyecto de nación 2024-2030 de Morena y con la presencia de representantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez habló sobre los avances que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador en materia de seguridad, economía y protección de Derechos Humanos.

"Estoy muy contenta de estar con la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional. Mujeres y hombres que han acompañado a nuestro presidente en la transformación de México", reconoció.

En la reunión en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la funcionaria federal explicó que es un honor el inaugurar las pláticas y también saludó a Mario Delgado, a Citlali hernández y a los directivos del Consejo Nacional. Agradeció a toda la militancia de Morena por su apoyo y por su trabajo a favor de la transformación de México.

Reconoció que en el 2018 se recibió a un país que estaba sumido en la inseguridad y en la violación de Derechos Humanos, pero que con valentía, millones de mexicanos decidieron apoyar el proyecto de nación. "Y no se equivocaron".

"Si hay crecimiento, tenemos empleo, si hay empleo tenemos bienestar y si hay bienestar, hay seguridad en el país"

Además, en un video dirigido a los presentes en la reunión, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado habló sobre las encuestas que definirán al aspirante de Morena para el 2024.

"Vamos a hacer las cosas como las hacemos en Morena, del lado de la gente. Resolver dudas que nos ayuden a saber qué le falta a este proceso, a Morena, a la cuarta transformación (...) porque aquí lo que importa es el proyecto y no la persona que siga con este proyecto de transformación", abundó.

Los avances en materia de seguridad

Destacó que la actual política de seguridad de abrazos y no balazos, no quiere decir que estén cruzados de brazos y mencionó varios logros, como la reducción del 17 por ciento del homicidio doloso de enero a mayo del 2023, con respecto al mismo periodo del 2019. Además recordó que el combate al huachicol ha dejado ahorros al gobierno por 271 mil millones de pesos, de diciembre del 2018 al 31 de mayo de 2023, con lo cual se han llevado a cabo diversas obras de infraestructura en todo el país.

Rodríguez Velázquez también resaltó varios indicadores económicos, como el incremento de la inversión extranjera directa, el salario mínimo, las importanciones, exportaciones, así como el incremento del Producto Interno Bruto, lo cual aseguró, es reflejo de la confianza de empresarios por los niveles de seguridad en el país. Aseguró que el Gobierno de López Obrador cambió la forma de enfrentar la inseguridad y hoy se prioriza atender las causas de la violencia, bridar programas sociales para todos, sobre todo a los más vulnerables y así disminuir la desigualdad social.

Agregó que hoy se respetan los Derechos Humanos, se prioriza la inteligencia en la estrategia de seguridad, se impulsa un enfoque de género y que no haya impunidad en delitos contra las mujeres, hay una política de cero corrupción, impunidad, y complicidad.

"Pueden decir que no sé hablar, que soy chaparrita, morenita, pero lo que no pueden decir es que tenemos pacto con la delineucnia. Ahí sí, no"

Rosa Icela Rodríguez aplaudió la estrategia de seguridad del gobierno federal

FOTO: YT Morena

Rosa Icela Rodríguez a defender a la Guardia Nacional

Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a los simpatizantes y militantes de Morena, así como a los ciudadanos, para defender a la Guardia Nacional y apoyar la aprobación de la reforma constitucional de esta institución que se presentará en septiembre de 2024 a la nueva legislatura.

Durante su participación en el Foro Seguridad, Paz y Justicia organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rosa Icela Rodríguez dijo que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo la reforma, los elementos de la Guardia Nacional siguen recibiendo capacitación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Defender a la Guardia Nacional, pese a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de que esta institución permanezca adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará recibiendo la orientación la formación y el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional de esta manera sus elementos mantendrán su disciplina y profesionalismo, sus salarios prestaciones, ascensos. El primero de septiembre de 2024, oiganlo bien aquí, pienso que va a haber varios responsables de cumplir con esta cuestión, se presentará una nueva iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la SEDENA, confiamos en que esta reforma será aprobada por la nueva legislatura con el apoyo popular", explicó.

Rosa Icela Rodríguez aclaró que no es que la SSPC renuncie a los elementos de la Guardia Nacional, "pero la realidad es que el hecho de que esté en manos de la Sedena es lo mejor que le puede ocurrir a la Guardia Nacional". Reconoció que por la reciente creación de la Secretaría de Seguridad todavía le hace falta infraestructura para la atención y protección de los más de 128 mil elementos que actualmente tiene la corporación.

"No es que la Secretaría de Seguridad diga no a los elementos de la Guardia Nacional, pero miren ustedes, la Secretaría de Seguridad tiene 4 años de haberse fundado, de haberse instalado en este gobierno, entonces la Secretaría de Seguridad no tiene un Colegio Militar y sería muy difícil tenerlo para que ellos tuvieran esa capacitación, no se puede tener en corto plazo; segundo no tenemos un Instituto de Seguridad para los elementos de la Guardia Nacional como es el caso del ISSFAM, tampoco tenemos hospitales militares, tardaría mucho en tenerlos y las especializaciones, que es lo que los elementos de la Guardia Nacional quieren, tampoco tenemos un Banjército, toda esta infraestructura que sirve a los elementos de la Guardia Nacional", aseguró.

Rosa Icela Rodríguez defendió la reforma de la Guardia Nacional

FOTO: Archivo

Al enlistar los principales logros en materia de seguridad durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaría Rosa Isela Rodríguez señaló que se han logrado afectaciones por 1.4 millones de pesos a la delincuencia organizadas en decomisos de armas y drogas.

"En los últimos 5 años respecto al mismo periodo de la administración anterior tenemos que se decomiso más fentanilo, al pasar de media tonelada a 7.5 toneladas es decir 1, 323 por ciento más; el aseguramiento de metanfetaminas también pasó de 96 toneladas a 293.8, es de 204 por ciento más; la cocaína pasó de 44.8 toneladas a 158.4 toneladas un incremento de 253 por ciento de incautaciones. La identificación y destrucción de laboratorios clandestinos pasó de 546 de la administración anterior a 1,767, un aumento del 224 por ciento durante el mismo periodo, además se han asegurado 41 mil 953 armas de fuego y más de 18.2 millones de cartuchos para armar un ejército esos aseguramientos representan una pérdida por más de 1.4 billones de pesos", finalizó.

Con información de París Alejandro Salazar