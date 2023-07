Consejos para evitar que te roben tu casa cuando salgas de vacaciones este verano

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, y seguro que ya está en tus planes una rápida escapada de la ciudad rumbo a una buena playa mexicana para agarrar un buen bronceado, o un campamento en medio del bosque, o hasta el turisteo internacional en algún punto europeo, africano o sudamericano.

Todas estas tienen en común que dejarás tu casa por algún tiempo, lo que la vuelve vulnerable a los asaltos cuando no tienes a nadie más que la cuide por ti, pues tu familia se dará un momento de relajación contigo, o bien, vives completamente solo. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor publicó algunos consejos para mantener seguras todas tus cosas.

Crédito: Cuartoscuro

Mantén segura tu casa durante las vacaciones

Que no luzca vacía

Parte importante del momento en que dejas tu casa por algunos días, es no dar indicios de que se quedará vacía por mucho tiempo. Puedes dejar las luces encendidas. También puedes decir a uno o varios amigos que se queden en tu hogar durante el tiempo que estarás fuera, en caso de no poder, que por lo menos vayan a regar las plantas, ventilar un poco, o recibir a personas de los servicios como el gas, la luz, el agua, el internet, etcétera.

Asegura con cerraduras reforzadas

Antes de salir por muchos días, asegúrense de que funcionan las cerraduras de tu casa de manera correcta. Hazlo con tiempo en caso de que necesites alguna reparación de emergencia. Si es muy vieja, si perdiste tus llaves o te sientes más seguro, mejor cambia toda la pieza por una de última generación que sea más difícil de forzar, o pon más de una en tu entrada.

Crédito: Cuartoscuro

No te olvides de las ventanas

También revisa muy bien las cerraduras de las ventanas por donde pudiera caber una persona. No te olvides de protegerlas de un robo en caso de que sea necesario, y esto te ayudará también a evitar que comiencen a entrar muchos insectos, y de pronto ya tengas una plaga.

No publiques tus vacaciones antes de tiempo

Cuando vayas a viajas y tengas planeado hacerlo desde varias semanas o meses antes, es importante que no lo reveles a personas que no sean de confianza, o mejor a nadie. No lo publiques en las redes sociales, ni hagas pública tu geolocalización, o la fecha en que fueron tomadas las fotos que subas a tus perfiles durante el viaje.

Crédito: Cuartoscuro

No lo hagas evidente

Si necesitas guardar muchas maletas o cosas que indiquen que tendrás un viaje, lo mejor es no hacerlo en la calle, a la vista de todos. Intenta hacerlo dentro de tu casa, en el estacionamiento de tu edificio, o en caso de no contar con lo anterior, hazlo por partes, y si puedes empezar desde varios días antes, mucho mejor.

Cuidado con las llamadas

El teléfono podría delatarte, por lo que es recomendable desconectarlo completamente. En caso de tener opción de desviar todas las llamadas a tu celular, no dudes en hacerlo. Así será menos evidente que no estás, pues las llamadas no se quedarán en espera durante varios minutos, varias veces al día.

Crédito: Cuartoscuro

Utiliza un equipo de alarma y seguridad

En la medida de tus posibilidades, instala un sistema de alarma con sensores de movimiento y cámaras de seguridad. En caso de que ya tengas una, verifica que sirva a la perfección con pruebas diarias hasta el día en que emprendas tu viaje. Revisa que todo esté encendido antes de irte.