Norma Julieta del Río, comisionada del INAI: "Tenemos más de 6 mil asuntos detenidos"

Recientemente se declaró como infundada la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debido la omisión del Senado al no nombrar a los comisionados restantes

Norma Julieta del Río, comisionada del INAI en entrevista con Heraldo Media Group para el programa de Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, habló sobre las condiciones en las que se encuentra en Instituto, además de su posición sobre la sentencia de la ministra Loretta Ortiz respecto a la omisión de designar a tres comisionados

La funcionaria declaró que en el organismo no están de acuerdo con los señalamientos que la ministra Loretta Ortiz presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues se puntualizó que no hay ninguna violación a la constitución, hecho que se contradice con lo que comenta Norma Julieta del Río, quien mencionó que actualmente hay más de seis mil asuntos a los que el INAI no puede dar solución.

"tenemos confianza, hemos estado atentos al tema" comentó la funcionaria

Créditos: Cuartoscuro

"Estamos resistiendo y aguantando"

La comisionada del INAI señaló que dentro del organismo se tiene la esperanza de que el resto de ministros voten a favor del pueblo de México, "tenemos confianza, hemos estado atentos al tema, podría ser aprobado por los demás ministros, debido a su actuar" señaló Norma Julieta del Río.



De igual forma indicó que el instituto se encuentra "resistiendo y aguantando" mientras se busca una solución favorable a su situación, pues la comisionada puntualizó que actualmente se tienen más de seis mil casos sin solución, entre ellos semanas cotizadas y asuntos que su resolución podría influir en la calidad de vida de pensionados del IMSS.

"Son temas de vida del pueblo mexicano" dijo la comisionada

srgc