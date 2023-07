Claudia de Buen Unna: me sostuve hasta el final, tenía un compromiso con la Barra Mexicana de Abogados y con la sociedad

Claudia de Buen Unna renunció ayer 6 de julio a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y denunció agravios machistas de diversos consejeros. En entrevista con Guadalupe Juárez para El Heraldo Media Group, la expresidenta de esta institución, comentó que ha sido una trayectoria difícil por la negativa de un grupo importante de barristas que le generaron condiciones "muy complicadas", para demostrar que no podía y hacerla renunciar al cargo.

Dijo que en su carta de renuncia señala algunas de las situaciones a las que se enfrentó, entre las que se encuentran insultos "muy feos de 'ya cállese no la queremos escuchar', 'hábleme de usted', 'no nos interesa lo que dice'", señaló.

De Buen Unna aseguró que siempre hubo un rechazo total a su presidencia, buscando hacerla renunciar, pero ella se mantuvo hasta el final.

"Yo me sostuve hasta el final y con mucho trabajo, me sostuve porque yo tenía un compromiso no con ellos, con la Barra y con la sociedad", manifestó.