Blanca realiza una huelga de hambre afuera de Casa Jalisco, pide justicia por la violencia de la que es víctima

“Me quedaré aquí hasta que mi cuerpo aguante, hasta el final, yo de aquí no me voy a mover ya no tengo nada que perder, amenazas, miedo, atentados y ya todo”, dice Blanca Paredes, quien está en huelga de hambre afuera de Casa Jalisco en espera de ser atendida por el ejecutivo estatal o que alguna autoridad federal le dé garantía de que su caso será atendido, en lo laboral ante el acoso y hostigamiento al que se le ha sometido luego de denunciar a su expareja de abuso sexual infantil y corrupción de menores por supuestas acciones ejercidas en contra de una menor en noviembre de 2021 y a quien le fue dictada una orden de aprehensión contra el aún Magistrado José Jesús N.

Blanca decidió ponerse en huelga de hambre, y no es la primera vez. El 14 de octubre de 2022, es decir, hace nueve meses, ya lo hizo y aunque en esa ocasión el mandatario Enrique Alfaro Ramírez sí salió a conocer sus motivos para estar en huelga, ahora decide hacerlo de nuevo porque no ha sido atendida su petición para que se resguarde el sustento de sus hijos y cuyo padre es el Magistrado José de Jesús N., quien además es deudor alimentario, y ahora la dejan sin empleo y sin la posibilidad de que sea basificada en el Poder Judicial, lugar en donde ha laborado por poco más de seis años y que al cumplir el plazo de seis años y seis meses, ya podría someter su plaza a basificación.

“Lo único que pido es que cumpla su promesa (Enrique Alfaro), que me dejen en paz, que me dejen mi estabilidad laboral, que dejen en paz mi trabajo porque ha sido muy complicado para mí emprender esta lucha. Ya voy más de 38 horas en ayuno, donde no he consumido ningún alimento, yo sé las repercusiones… pero no tengo otra opción”, pide Blanca mientras da un sorbo a un suero sabor uva.

En esta ocasión, su ayuno comenzó desde el pasado miércoles cuando recibió el último alimento por la noche, a las 20:00 horas aunque a Casa Jalisco llegó el jueves a las 9:00 horas para montar su pequeña casa de campaña, un toldo y algunas lonas, además de cobijas, sillas y una mesa con sillas para quienes van a acompañarla a lo largo del día.

Con un cuerpo que comienza a debilitarse, ha visto este viernes salir camionetas blindadas en convoy donde presume pudo haber salido el mandatario y aunque está a unos cuantos metros, no ha tenido respuesta ni acercamiento de él.

“Yo no sé si vaya a esperar a que llegue a ese estado (grave) para poder atender mis peticiones mientras él sigue difundiendo sus imágenes, saliendo y entrando de Casa Jalisco, no sé qué vaya a pasar, yo nada más sé que vengo con fortaleza y que de aquí no me muevo hasta que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia no sesioné mi petición de basificación de mi nombramiento que me den esa estabilidad laboral que yo que peticioné”, pide la abogada a la vez que su voz se quiebra y corre una lágrima por su mejilla.

Primera noche a oscuras

La noche del jueves, Casa Jalisco estuvo con la luz apagada en su fachada exterior, la que da hacia la calle Manuel Acuña, el motivo: la huelga de hambre de Blanca Paredes, abogada, extrabajadora del Poder Judicial y a quien la justicia no le ha favorecido luego de acusar a su expareja, el todavía Magistrado José de Jesús N., de abuso sexual infantil y corrupción de menores por supuestas acciones ejercidas en contra de una menor en noviembre de 2021.

Vallas de acero, resguardando el ingreso principal en donde la pesada puerta de madera y los grandes macetones impiden que Blanca pueda resguardarse dentro del pórtico de una posible lluvia. En cambio, la casa de campaña en color verde, así como la esperanza de que la justicia le dé paz a ella y a sus hijos, es su hogar temporal.

“Aquí estamos, ya sobreviví una noche, a oscuras y con zancudos”, ríe timidamente al momento que saluda previo a realizar la entrevista para conocer su condición y peticiones que la llevan a mantener esta acción a fuera de la Casa de los jaliscienses y morada del gobernador Enrique Alfaro.