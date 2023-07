AMLO acusa campaña sucia contra el Banco del Bienestar: "Están molestos porque les quitamos el dinero de los programas"

Sin decir nombres, el presidente López Obrador aseguró que bancos privados en México armaron la campaña contra el Banco del Bienestar, para descalificar esa nueva institución pública, "porque quedaron molestos de que el gobierno federal les quitó el manejo de 600 mil millones de pesos que este año se dispersarán en programas sociales".

En la mañanera en Palacio Nacional, resaltó que el Banco del Bienestar ya desplazó en sucursales a la institución que tenía más por todo el país, a Banco Azteca, y en buen término seguirá desplazando a los bancos para llegar a todos los rincones del país. Garantizó que habrá una sucursal con recursos suficientes en cada cebezara municipal del país para que el adulto mayor y beneficiarios de programas sociales puedan cobrar sus apoyos, sin necesidad de largos desplazamientos.

“Ese Bansefi ya se convirtió en el Banco del Bienestar, que es el banco que tiene más sucursales en el país, ya desplazó a Banco Azteca, que tenía el primer lugar. Y los vamos a seguir desplazando en buena lid, porque se siguen construyendo más sucursales, y el Banco del Bienestar está llegando a las comunidades más apartadas”, dijo.

Se cuestionó a López Obrador si tiene reportes de “fraude hormiga” en el Banco del Bienestar, el cual está desfalcando cuentas de beneficiarios. López Obrador rechazó lo anterior, pero dijo que si hay fraudes lo investigarán.

Sin embargo, también atribuyó lo anterior como parte de una campaña fraguada por banqueros contra el Banco del Bienestar.

"Hubo una campaña en contra del banco del Bienestar, o sea, hay a quienes les molesta. Es más, les molesta hasta quienes no son banqueros, nada más que les lavaron el cerebro durante todo este periodo y no entienden lo que es la función pública, no separan lo que es la administración de empresa con la administración pública"