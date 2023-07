Alicia Bárcena llamó a funcionarios a dejar a un lado los intereses, habrá ascensos, nuevas plazas y revisión salarial

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena hizo un llamado a los funcionarios y servidores públicos de la Cancillería a dejar a un lado los intereses de grupo, dejar de pelear y hacer equipo por el bien de México.

En la Ceremonia de Toma de Protesta de Lealtad y Servicio de las Personas de Nuevo Ingreso al Servicio Exterior Mexicano en la rama Diplomática-Consular, Alicia Bárcena pidió terminar con las divisiones en la Cancillería, "a cerrar filas, a apoyarnos entre nosotros, a ayudarnos".

"Dejen a un lado los intereses personales y los de grupo que nos dividen, eso no tiene ninguna cabida en nuestra tarea colectiva. Así es que estamos obligados a construir un proyecto de nación, no perdamos de vista el profesionalismo que nos obliga la ley del Servicio Exterior Mexicano, no se peleen y mucho menos por Twitter", solicitó.