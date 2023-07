Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República por Morena, consideró importante recorrer Puebla como parte del proyecto de partido que busca mantener los preceptos de la Cuarta Transformación.

Señaló que lleva 27 asambleas informativas en todo el país y ha obtenido buenos resultados, ya que en ella se recaban las principales demandas de los ciudadanos, donde la más recurrente es el tema de seguridad pública.

Para el caso de Tehuacán, dijo, una de las principales demandas es contar con apoyos al campo, demandas que ya ha recogido para integrarlas dentro de su proyecto de trabajo, además de que mantendrá las peticiones para analizar la situación de los presos políticos, donde en esta región se han presentado varios casos.

El político lleva más de 20 asambleas con el pueblo. FOTO: Morena.

No aumentará su seguridad

Ante la pregunta de si podría intensificar su equipo de seguridad para algunas zonas del país, dijo “yo como al presidente, me cuida la gente, no he tenido problemas en ninguna zona, he ido a Michoacán, Jalisco”.

Agregó que no le preocupan los resultados que han salido en varias encuestadoras, porque siempre ha manejado pronósticos negativos en sus anteriores postulaciones y en el momento de la elección se han obtenido los resultados esperados.

“Vamos a esperar a septiembre, y les voy a dar la sorpresa, no pasa nada en que la gente decida, pero voy a aceptar el resultado y sumaré equipo hacia el presidente de la República”, manifestó.

Señaló que en la actualidad hay una campaña muy fuerte en contra de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, “nosotros que estamos en Morena tenemos que trabajar en reducir al máximo este ataque”.

Hay que cerrar filas con el presidente: Monreal

Aseveró que como nunca antes se ha desarrollado una campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que él cerrará filas para apoyarlo. En el marco de una Asamblea Informativa de la Cuarta Transformación, dijo que se debe continuar por el camino de hace cinco años y “cerrar filas con el presidente López Obrador para seguir con las mejoras”.

Agregó que se debe buscar alternativas que permitan que en el interior del país se den programas que permitan crear mejores programas de trabajo para que los jóvenes se queden en sus ciudades de origen.

Recordó que en sus tiempos de juventud, él provenía de una familia de escasos recursos y su padre realizó muchas actividades para poder darles la educación que les permitiera salir adelante.

En el caso de Tehuacán manifestó que tiene como principal punto de análisis, la situación legal de algunos presos políticos como es el caso del exedil Felipe Patjane, análisis que llevará de manera conjunta al gobierno del estado.