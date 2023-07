IEEM entregará este sábado constancia de mayoría a Delfina Gómez

La morenista, Delfina Gómez Álvarez recibirá la constancia de mayoría este sábado después de las 10:00 horas, una vez que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) terminé con el cómputo estatal, lo que le permitirá iniciar con el proceso de entrega-recepción. Esto será posible luego de que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió las únicas tres impugnaciones a los 45 cómputos distritales de la elección a gobernador.

El IEEM sesionará el próximo sábado

En una consulta hecha a integrantes del Consejo General del IEEM, se confirmó que se podrá convocar al cómputo estatal a casi un mes de que concluyeron los cómputos distritales y de la elección a gobernador. Además, el morenista y quien fue coordinador de campaña de Morena y aliados, Horacio Duarte Olivares, confirmó que la sesión del IEEM será el próximo sábado.

“Hoy el @TeemOficial resolvió las impugnaciones sobre la pasada elección en #EdoMex, en consecuencia, la maestra @delfinagomeza ya recibirá la constancia como Gobernadora Electa del Estado de México”, compartió en redes. Además, añadió “Este sábado 8 de julio sesionará el @IEEM_MX y ahí estaremos acompañándola con mucha alegría y con el apoyo de las y los mexiquenses”.

Horacio Duarte confirmó la sesión del IEEM para el próximo sábado. | Foto: Twitter

Tras el 4 de junio, los cómputos preliminares y oficiales le dieron a Gómez Álvarez 3 millones 362 mil 127 votos, la más alta en una elección estatal y con la que se convierte en la primera mujer en gobernar la entidad mexiquense. La entrega de constancia de mayoría, Delfina Gómez Álvarez podrá integrar un grupo e iniciar con el proceso de entrega-recepción con el gobierno saliente, algo que su representación electoral ya pedía que se pudiera dar desde el 27 de junio. A su vez iniciará una gira de agradecimiento en los 125 municipios mexiquenses, como lo prometió en campaña.

El TEEM anuló la votación de nueve de las 247 casillas de la elección a gobernador

La tarde del jueves, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) anuló la votación de nueve de las 247 casillas de la elección a gobernador que fueron impugnadas por el PRI, que representó apenas 2 mil 548 votos menos, que no movió el triunfo de Morena. Los tres recursos los ingresó el tricolor hace 24 días y argumentó diversas anomalías en un total de 247 casillas desde que la votación no fue recibida por las personas autorizadas, y la mesa directiva de casilla no se integró por todos los funcionarios

En el cómputo distrital del Consejo Electoral 1 con cabecera de Chalco de Díaz Covarrubias se pedía la nulidad de 140 casillas, pero sólo procedió cinco; el 2 con cabecera en Toluca de Lerdo en 68 casillas, aunque fueron sólo dos; y el 3 con cabecera en Chimalhuacán, 39 casillas y únicamente procedieron dos.