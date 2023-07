Muere a los 95 años Adolfo Gilly, luchador de izquierda y profesor de la UNAM

Esta noche del 4 de julio de 2023 se dio a conocer que el historiador, Adolfo Gilly, falleció a los 95 años. A través de la cuenta de Twitter, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó la muerte del profesor emérito por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la máxima casa de estudios y quien por más de 30 años fue defensor e impulsor de las mejores causas de la izquierda universitaria.

El también doctor, originario de Argentina, realizó sus estudios en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta y se graduó en 1946. Dos años después obtuvo la licenciatura en Producción de Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y estudió el doctorado de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Por más de 30 años, Adolfo Gilly, se desarrolló como docente e investigador en la UNAM. En 1977 y 1978 formó parte de la Facultad de Economía y a partir de 1979 cambió a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Adolfo Gilly y su investigación trascendió por el mundo

Durante su trayectoria como docente fue invitado a impartir clases en varias, entre ellas, universidades de Estados Unidos como son: University of Chicago; Columbia University; University of Maryland at College Park; Stanford University; Yale University y New York University.

Su investigación sobre “el gobierno de Lázaro Cárdenas, la expansión petrolera y las relaciones con los Estados Unidos de Franklin D. Roosevelt”, así como “El cardenismo. Una utopía mexicana”, logró innovar la literatura sobre ese periodo de la historia.



Entre sus logros, Adolfo Gilly fue distinguido como miembro de la Comisión Organizadora del Congreso Universitario por parte de la UNAM en 1987 y era el responsable de la revisión de proyectos de investigación desde septiembre de 2001.

En redes sociales, diferentes periodistas, funcionarios públicos y alumnos del profesor se han unido a las muestras de cariño y condolencias a sus familiares. Entre ellos resaltan los nombre de Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de la República, y Mario Delgado, líder nacional de Morena.