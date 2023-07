Xóchitl Gálvez: "No me confío aunque vaya arriba en las encuestas"

Con 300 mil firmas de apoyo, Xóchitl Gálvez, aseguró que no se confía aunque vaya arriba en las encuestas para encabezar el Frente Amplio por México (FAM) tras externar su respeto a sus contrincantes Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid, señaló que todos son parte del proyecto y que “hay tiro con Morena” y el suyo es con el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

“Yo realmente creo que todas las personas que están inscritas tienen la posibilidad más visible porque esto no está decidido esto se tiene que ganar, por eso sigo insistiendo en que sigan firmando, no me confío en que porque estoy en primer lugar en las encuestas, que soy yo, siempre me gusta pensar que falta mucho”, señaló Xóchitl en conferencia de prensa durante su gira de trabajo por Tijuana, Baja California.

La senadora adelantó que esta semana estará en la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro, porque señaló, “quiero conquistar conciencias” y advirtió que no va a parar. Señaló que todos los aspirantes a encabezar el FAM, están haciendo su esfuerzo porque son gente que quiere al país, aseguró que aunque ella no gane el proceso será parte del proyecto como el resto porque “hay tiro” con Morena.

Afirmó que "hay tiro" con el presidente Andrés Manuel López Obrador

FOTO: Elia Castillo

“Hoy lo que importa es sacar a este país adelante, más que un tema personal, yo dejé un proyecto que se veía bastante ganado que era la ciudad de México para trabajar en un proyecto que se ve difícil y hoy les digo nada es imposible las cosas van bien, hay tiro con Morena”, señaló Gálvez.

En este sentido, reveló que lleva cerca de 300 mil firmas de apoyo ciudadano, de las 150 mil solicitadas por el Comité Organizador, sin gastar un solo peso, a diferencia de las “corcholatas” que llevan millones de pesos gastados en espectaculares.

“He sacado cerca de 300 mil firmas sin un peso, todo y sido porque la sociedad civil se ha movilizado, hay gente que está poniendo una firma y ell la paga y ella pone sus gastos, lo que se está generando es una moción que a mí me contagia de ánimo, porque han sido los ciudadanos los que han juntado estas 300 mil firmas y sin que yo tenga que pagarles un peso”, aseguró.

Asegura que ya cuenta con 300 mil firmas

FOTO: Elia Castillo

Confía en que investigaciones no encontrarán "un sólo peso malhabido"

La senadora fue cuestionada sobre los señalamientos del dirigente de Morena, Mario Delgado quien señaló que las élites opositoras ya se pusieron de acuerdo para elegir a una candidata que sepa robar, respondió que el líder morenista es “un bandido”.

Sin embargo, Gálvez dijo, que no tiene más que responderle a Mario Delgado porque “el tiro” es con el presidente Andrés Manuel López Obrado, pero aseguró que pueden investigarla todo lo que quieran y no van a encontrar “un solo peso malhabido” en sus cuentas.

“Decirle a Mario Delgado, él es un bandido, se robó el dinero de la Línea 12 del Metro, es más se cayó, se cayó porque estaba muy mal construida, pero seguramente no les pudo exigir, porque ya le habían dado su moche; hay 26 personas fallecidas, él era el secretario de finanzas de Marcelo Ebrard, que no crea que a los mexicanos se nos ha olvidado su corrupción con la Linea 12 del Metro, eso es lo que yo le contestaría, pero yo no me voy a pelear con él porque mi tiro es con el presidente”, señaló la senadora.