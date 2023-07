“Los abogados deberían comenzar a pensar en cómo volverse más digitales”: Mark Cohen, en el Foro Legaltech México

La tecnología está avanzando velozmente en el sector legal; así que hoy, para ser abogado, se requiere más que una licenciatura en Derecho: la clave está en convertirse en un abogado digital, asegura Mark Cohen, CEO & Founder de Legal Mosaic.

En los últimos cinco años han habido avances tecnológicos asombrosos que están provocando cambios en la forma de vivir y trabajar. El mundo del Derecho no es ajeno a esta transformación, pues también está inmerso en un proceso evolutivo. Por ello, actualmente no basta con tener una licenciatura en esa rama, sino que es necesario dar un paso más y convertirse en un abogado digital, aseguró Mark Cohen, CEO & Founder de Legal Mosaic.

Durante su conferencia “Law in digital age”, en el 2do Magno Foro Legaltech México, Cohen –quien ha representado personalmente a siete naciones soberanas extranjeras y a 67 compañías– dijo que, con el vertiginoso avance de la tecnología, los abogados también deben pasar por el mismo proceso de transformación digital.

“No es una palabra de moda. No es un momento en el que de repente enciendes un foco y dices: ‘estoy transformado digitalmente’. No lo es. Es un proceso. Es una forma de pensar diferente. Se trata de cómo usas las herramientas tecnológicas, los datos y otros recursos”, agregó el también Executive Chairman en The Digital Legal Exchange.

Mark Cohen, quien tiene una experiencia en el ámbito legal de más de 50 años, mencionó que cada vez más las empresas o los clientes quieren hacer las cosas de una manera rápida y eficiente. Por ello, los abogados deberían de comenzar a pensar cómo van a volverse más digitales.

Aunque cada vez existen más herramientas tecnológicas, así como la inteligencia artificial, que se perfecciona constantemente, el experto aseguró que éstas no van a reemplazar a los abogados, pero sí van a ser usadas por ellos. Sin embargo, otra de las cosas más importantes de la transformación digital no solo es la adaptación de nuevas formas de hacer las cosas, sino un cambio de mentalidad.

“Ya no se trata de cuántas horas trabajas, ya no se trata de cuán perfecta sea tu erudición legal, se trata de cuál es el impacto de lo que estás haciendo sobre el cliente y el resultado de los asuntos que estás trabajando”, refirió el abogado y consultor especializado en el sector jurídico, durante su participación en el 2do Magno Foro Legaltech México.

Las características del abogado digital

Para Mark Cohen, los abogados digitales van a tener que desarrollarse y aprender a colaborar más, no solo entre ellos mismos, sino con otros profesionales, además de que deben entender el negocio de sus clientes mucho mejor que antes.

“Van a tener que aprender a hablar el idioma de los negocios y no el idioma de la jerga legal. Ellos van a tener que usar datos. Tendrán que ser capaces de ser tecnológicamente competentes. Estas son algunas de las señas de identidad de un abogado digital”, señaló el experto en leyes.

Al igual que lo dijo Charles Darwin en su libro “El origen de las especies”, que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que se adapta, Cohen hizo la analogía de que eso mismo pasará con el Derecho, pues se requieren personas intelectuales y socialmente ágiles.

A diferencia de las décadas pasadas, donde la mayoría de los abogados pasaban toda su vida trabajando en una sola empresa, hoy existen diferentes trayectorias profesionales para quienes estudian leyes y los abogados van a tener que adaptarse.

“Para ser abogado, hoy en día se requiere mucho más que solo una licenciatura en Derecho. Los abogados de hoy deberán considerar que su título y su conocimiento de la ley no son suficientes. Ya no basta con sólo mantenerse al día en su área de expertise, sino que también van a tener que aprender nuevas habilidades, sobre todo en temas de tecnología y análisis de data”, refirió Mark Cohen.

Ante este panorama, los abogados tendrán que estar mucho más en sintonía con las necesidades y los requisitos de los usuarios finales de sus servicios. Además, entender que ya no se trata de trabajar más, sino de que el trabajo sea efectivo y eficiente; para lograrlo, se requiere cambiar la forma de pensar del gremio.