¿Hay contingencia ambiental en la CDMX hoy 3 de julio?

El pronóstico de calidad del Aire es una herramienta para estimar cómo va a estar la contaminación en la Ciudad de México y su Zona Conurbada. Utilizando un sistema de cómputo especializado, se integra información de las fuentes de contaminación y el conocimiento actual sobre la química y dinámica atmosféricas de la región. Gracias a ello es que el Índice Aire y Salud surgió para unificar el procedimiento de cálculo, las categorías y la difusión de los riesgos asociados a los niveles de smog.

Ahora llega la temporada de lluvias en el Valle de México. FOTO: Cuartoscuro

Ahora, con las decenas de estaciones distribuidas por toda la capital, el Sistema de Monitoreo Ambiental se ha vuelto una herramienta muy útil a la hora de conocer las condiciones de la calidad del aire en la región. Entonces, para este lunes 3 de julio, la Comisión Ambiental de la Megalópolis —responsable de la aplicación de la contingencia ambiental— consideró que las condiciones de calidad del aire son lo suficientemente buena para no instaurar el día de hoy un régimen especial.

¿Cuál es el pronóstico del clima en el Valle de México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó —para este lunes— un ambiente templado y posibilidad de nieblas al amanecer en el Valle de México. Por la tarde, persistirá la nubosidad con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Las precipitaciones vendrán acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h y posibles tolvaneras. Asimismo, la a temperatura mínima en la capital será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. En el caso puntual de Toluca, la temperatura mínima será de 10 a 12 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

A pesar de que el abrasador clima haya cesado, las autoridades aún exhortan a usar protector solar con filtro SPF 30+ para cuidar de nuestra piel. FOTO: Cuartoscuro

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de México?

06:00 horas

El Índice de Calidad del Aire del Sistema de Monitoreo Ambiental reportó que para hoy 3 de julio, toda la Zona del Valle de México cuenta con buena calidad atmosférica y un nivel de riesgo bajo para todas las alcaldías y municipios que conforman el centro de la república. Sin embargo, en el caso puntual de la Ciudad de México, la demarcación de Benito Juárez registró una regular calidad del aire. De acuerdo con la página del Gobierno de la CDMX, el único contaminante persistente en nuestro entorno es el PM2.5, el cual consiste en una materia particulada con el grosor de un cabello humano y un diámetro de apenas 2.5 micrómetros.

Este contaminante se puede acumular en el sistema respiratorio y está asociado con numerosos efectos negativos sobre la salud, como: el aumento de las enfermedades respiratorias y la disminución del funcionamiento pulmonar.

En estos momentos, el organismo compartió que, a pesar de la presencia de este contaminante, las personas pueden disfrutar de hacer actividades al aire libre como ejercicios, caminatas, etc. Además, como los rayos ultravioleta del sol aún se encuentran en el semáforo verde, no es necesario usar un "extra" de protección solar que no sea el filtro SPF 30+. En cuanto a la movilidad vehicular, nos recordó que hoy no circulan los: 5 y 6, por lo que exhortaron a tomar las debidas precauciones.