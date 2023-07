Genaro García Luna tendría nexos con un funcionario de Puebla, la SSPC entregó un informe de esto a Sergio Salomón

Hace una semana se entregó un informe al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, sobre los nexos de Ardelio Vargas, con Genaro García Luna y que fue nombrado recientemente subsecretario de Desarrollo Político del gobierno de esa entidad, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que el informe lo elaboró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Ya tenía información sobre esto, me lo dio a conocer este caso la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y de manera muy respetuosa y además porque le tenemos mucha confianza, se le dio un informe completo al gobernador de Puebla”, dijo

Ardelio Vargas estaría vinculado con García Luna. Foto: Cuartoscuro

Afirmó que el mandatario de Puebla es una persona buena y honesta, además de que es respetuoso del ámbito de su competencia.

“Sergio Salomón (Céspedes) gobernador de Puebla es un hombre de bien, es una gente buena, honesta, y hemos trabajado bien con él, y respetuosos del ámbito de su competencia, porque esto corresponde a un gobierno estatal, le presentamos un informe sobre esta persona.

“No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente, porque en ese entonces para decirlo claro y rápido, breve, padecimos de un narcoestado que nos hizo mucho daño en el país, entonces no queremos nada con eso”, expresó.