Gabinete de seguridad entrega información de la lucha contra el fentanilo a la Comisión Bicameral

En un encuentro privado, el Gabinete de Seguridad federal entregó información de varios temas, incluido la estrategia contra el tráfico de fentanilo, a la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

La Comisión Bicameral sostuvo una reunión de trabajo con el Gabinete de Seguridad en las instalaciones del Centro de Mando y Control del Estado Mayor General de la Armada.

El Gabinete de Seguridad entregó información sobre el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio y de todos los actores que intervienen en él; la importancia de reforzar la legislación nacional, con el fin de que los infractores de la ley alcancen mayores penas y evitar en todo caso la impunidad en la comisión de delitos; así como el compromiso de la unión entre los diversos entes del Estado.

En un comunicado, el Senado destacó que uno los objetivos principales de la reunión, fue fortalecer el trabajo conjunto, así como el de la participación de la Fuerza Armada Permanente en las labores, acciones y resultados implementados a favor de la población civil.

Asimismo, se destacó el interés de los legisladores en conocer la estrategia nacional e internacional contra el tráfico del fentanilo, precursores químicos y drogas sintéticas.

El titular de la Semar indicó que el encuentro representa un paso importante en la búsqueda de un país seguro. Foto: Presidencia

El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, expresó que el encuentro representa un paso crucial en la búsqueda de un país más seguro y protegido por sus instituciones.

"La Secretaría de Marina se encuentra comprometida para asumir con responsabilidad, la tarea de brindar apoyo en materia de seguridad, en aquellas situaciones en las que sea requerido y autorizado por las autoridades competentes", expresó.

El encuentro estuvo encabezado por el senador Cristóbal Arias y por el Almirante Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

También estuvieron presentes, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; el General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional.

Además se contó con la presencia de la senadora Elvia Marcela Mora Arellano del PES; del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; del diputado Roberto Carlos López García, del PRI; del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del PT; y del diputado Javier Joaquín López Casarín, del PVEM.

Ken Salazar: hay uso político de boyas en Río Bravo

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar estimó que las elecciones federales y locales en México en 2024 se realicen sin actos de violencia.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ken Salazar reconoció que en el país se vive un clima de democracia y deseó que no ocurran incidentes como el registrado el año pasado cuando una multitud de trumpistas atacó el Capitolio.

"La democracia para nosotros es importantísimo, es el sistema que tenemos nosotros, Estados Unidos la democracia más antigua del mundo y por eso apoyamos a los esfuerzos por la democracia, así que nos parece que aquí hay democracia en México y nos parece y esperamos que las elecciones que se llevarán aquí el año que viene, ojalá que todo pase bien, nosotros tuvimos nuestros problemas allá en los Estados Unidos, ojalá que eso nunca ocurra aquí en México", afirmó.

El embajador de Estados Unidos, estima que las elecciones en México en 2024 se realicen sin violencia. Foto: Alfredo Pelcastre

Ken Salazar consideró que las boyas con púas colocadas en el Río Bravo es un acto ilegal y que se hace un uso político de la migración.

"Lo que hizo el gobernador de Texas es ilegal, y no estamos de acuerdo con lo que hizo y por eso el gobierno y el Departamento de Justicia estamos viendo los temas legales. Desde mi punto de vista que conozco el Río, conociendo el Río Bravo como lo conozco durante toda mi vida, me parece que lo que está haciendo Texas es ilegal, pero también es algo que están haciendo de manera de hacer el fenómeno de migración un fenómeno de política y no un fenómeno comunitario, económico en donde se tiene que solucionar un marco regional para una migración ordenada y humana", indicó.

Tráfico de armas y fentanilo no se va a resolver en semanas o meses

El embajador Ken Salazar consideró que el tráfico de armas y de fentanilo no sé va a terminar en semanas o meses, sino que es un trabajo largo y conjunto que tienen que realizar México y los Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa en la Ciudad de México, el diplomático estadounidense señaló que existe una cooperación inédita entre ambos países.

"Trabajamos estas cosas más de la mano con el gobierno de México, nunca se había trabajado gobierno que gobierno, y es parte de lo que es nuevo y es bueno, y sabemos que con todos estos temas de fentanilo, de armas, de violencia, que son difíciles, no se van a resolver en semanas o meses, pero lo que sí podemos hacer es con los esfuerzos juntos, reconociendo que somos vecinos, que vamos a hacer todo lo posible para que tengamos la seguridad para los dos países", explicó.

Aseguró que Estados Unidos buscará y trabajará con China para controlar y monitorear el flujo de fentanilo.

Foto: Alfredo Pelcastre

Ken Salazar dijo que para frenar el tráfico de armas a México se tiene un constante intercambio de información con el Gobierno Federal y con 22 estados del país.

"Vamos a tener un intercambio de información muchísimo más que lo que se llevaba lo anterior, aunque ya hace tiempo lo tenemos trabajando, cuando yo llegué, había muy poco intercambio de esta información, ahora con el gobierno de la república, pero también con 22 estados, 22 estados ya estamos en este programa (...) si hay un acto de violencia podemos nosotros hacer el análisis para ver de dónde vinieron esas armas, y donde se vendieron, eso es uno de los resultados", detalló el diplomático estadounidense.

Señaló que Estados Unidos buscará y trabajará con China para controlar y monitorear el flujo de fentanilo hacia América del Norte.

"Vamos a trabajar con China para solucionar y ellos saben que el secretario Blinken en su reunión en China que ese es uno de los temas graves que tenemos que trabajar juntos, es que lo que sale de Asia como precursores son algo que tampoco tiene interés China que es ocurra, porque China es parte del comercio mundial, tenemos relaciones con ellas, con ellos, entonces el río está ahí que dice que China no tiene problemas, pero tenemos que cooperar y en eso vamos a cooperar con China", indicó.

