Sandra Cuevas presenta el primer informe sobre Operativo Diamante

La alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas presentó el informe sobre el Operativo Diamante, el cual lleva operando desde hace varias semanas en distintos puntos de la demarcación con el objetivo de liberar la vía pública mediante el retiro de estructuras y mobiliario de establecimientos.

Señaló que el operativo que ella encabeza ha realizado acciones en 17 de las 33 colonias de la alcaldía bajo su gobierno, priorizando el orden y la limpieza, Sandra cuevas aclaró que no se han retirado comercios, si no que, se les hace un primer llamado para que cumplan por las medidas establecidas por la ley.



Sostuvo ante vecinos en explanada principal de la alcaldía que, “no hay victoria sin guerra” y dejó en claro que quienes quieren tranquilidad, no se dediquen a la política pues ésta es estar al frente, dirigir.

“El orden y la disciplina son sinónimo de la aplicación de la ley para generar progreso”, aseguró la alcaldesa

Créditos: Twitter @SandraCuevas_

Distintivo Diamante

"Se llama así porque lo encabeza la máxima autoridad de la alcaldía" comentó Sandra cuevas sobre el nombre del operativo, aclarando que gracias a su administración se ha avanzado en la demarcación.

“El orden y la disciplina son sinónimo de la aplicación de la ley para generar progreso”, aseguró la alcaldesa, de igual forma mencionó que a todos los comerciantes se les informa sobre las Reglas obligatorias para el comercio en vía pública derivadas del Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública de la Ciudad de México, las cuales son las bases para la supervisión

Además, agregó que aquellos comerciantes que cumplen con las reglas de operación se han hecho acreedores de una etiqueta denominada "distintivo Diamante" en reconocimiento a su contribución.