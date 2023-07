"La Mataviejitas" purga una pena de 759 años: estos son los 16 asesinatos por las que fue condenada

El modus operandi era el siguiente: tomába el estetoscopio, rodeaba el cuello de sus víctimas y apretaba con fuerza hasta estrangularla. Su última víctima fue Ana María Reyes Alfaro de 89 años de edad, quien presuntamente habría insultado a la implicada luego de que le ofreciera servicios de enfermería y cuidados. Su nombre: Juana Barraza Samperio. La condena que recibió por 16 homicidios contra mujeres de la tercera edad fue de 759 años de cárcel, convirtiéndose así en una de las asesinas seriales más sanguinarias de la Ciudad de México.

Aquel día, luego de asesinar a su víctima, horas después fue detenida por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es el 25 de enero de 2006. El error de Juana Barraza o como también la conocían, "La Mataviejitas", fue asesinar a una mujer que no estaba sola en su domicilio ubicado en el número 21 de la calle José I. Jasso, en la colonia Moctezuma. Una vez que se había consumado el crimen, un inquilino que vivía con la mujer la observó huir, por lo que de inmediato alertó a los uniformados.

Imágenes de cuando Juana Barraza recibió sentencia. Foto: Cuartoscuro

El expediente de Barraza Samperio inició a finales del siglo pasado, hacia 1998 y termina en el año de 2006. En un inicio, por sus características basadas en retratos hablados, se pensaba que el responsable de los crímenes era un hombre. Incluso, la PGJ presentó a dos presuntos responsbles de los asesinatos de mujeres adultas. El primero en julio de 2004, identificado como Alejandro Ovando y un segundo en septiembre del mismo año pero de nombre Jorge Mario Tablas. Ambos casos se cayeron cuando en febrero de 2005 ocurrió otra víctima.

Perfil de Juana Barraza "La Dama del Silencio"

En la actualidad se encuentra en la Cárcel de Santa Martha Acatitla, sin embargo, la mujer de ahora 65 años nació en Epazoyucan, en el estado de Hidalgo. Juana fue una mujer violentada por sus exparejas y por su madre, a quien veía reflejada en sus víctimas. La lucha libre se convirtió en su escape para poder sobrellevar todos los traumas de su vida.

A pesar de que sus compañeros de deporte señalan en el documental "La Dama del Silencio" que nunca la vieron en función en la famosa Arena San Juan de Nezahualcóyotl, ella aparece en imágenes vestida con mallones rosa y una mascara en forma de una mariposa.

La mujer fue detenida en calles de la colonia Moctezuma. Foto: Cuartoscuro

Una infancia llena de maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre, quien la ofrecía al mejor postor, así como la separación de su pareja, fueron momentos que la llevaron a hacer conocida como "La Mataviejitas". En una ocasión declaró “Yo odiaba a las señoras, porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande”.

La vida de Juana Barraza en la cárcel

Luego de ser condenada a más de siete siglos, la vida de Barraza Samperio tras las rejas ha estado llena de contrástes. Desde trabajar en el área de comida sirviendo tacos de guisado, salir en una canción de la artista "Amandititita", hasta casarse con un recluso entre 2015 y 2016. Teniendo un final triste luego de que a su pareja.

Cuando fue sentenciada en Acatitla, las autoridades capitalinas la acusaron de 40 homicidios contra mujeres de la tercera edad, sin embargo, únicamente le lograron acreditar 16 casos. Este jueves 27 de julio la historia de Barraza llega a las pantallas de Netflix con el documental "La Dama del Silencio".