AMLO pide calma ante campaña en su contra: "No debemos caer en ninguna provocación"

“No debemos caer en ninguna provocación, serenos morenos”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus simpatizantes por la campaña en su contra que han iniciado personajes ligados a Carlos Salinas de Gortari.

Por ser un asunto “delicado” y aunque lo “infraccionen”, exhortó a “que no haya ninguna agresión a nadie, nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica, nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y también somos partidarios del amor al prójimo”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que los que apoyan la transformación no deben discutir ni siquiera convencer a los que opinan diferente ya que lo que buscan los opositores es defender privilegios.

López Obrador le hizo un llamado a la gente que simpatiza con la transformación de México a que no caigan en ninguna provocación, "serenos morenos”.

El titular del Ejecutivo Federal reiteró que los que impulsan la campaña de responsabilizarlo en caso de alguna agresión o crimen a un periodista o aspirante presidencial están ligados a Carlos Salinas de Gortari, “al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México”.

Manifestó que en el periodo neoliberal asesinaron al candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio; sin embargo, en el tiempo de su administración no ha habido represión. Afirmó que están molestos los del bloque opositor porque no han funcionado sus campañas en contra de su gobierno.

“Para fortuna del pueblo de México está bien la economía, hay bienestar en el país, y estamos enfrentando el flagelo de la violencia, ayer se dieron a conocer resultados del Inegi acerca de la disminución de homicidios en los últimos tiempos, hemos logrado reducir los homicidios en alrededor de 17 por ciento, el robo de vehículo alrededor de 50 por ciento,, robo general 30 por ciento, el secuestro 65 por ciento, menos, entonces como no le sale nada, están desesperados”, argumentó.

Señaló que sus opositores son capaces de mentir y crear ambientes enrarecidos.

Dijo que quienes apoyan la transformación no deben discutir. Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su gobierno y la transformación tiene el respaldo del pueblo. En la conferencia de prensa matutina, presentó los resultados de dos encuestas como parte de sus argumentos de que no existen motivos para provocar una agresión contra opositores.

“Esto es para que se reafirme de que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo, además de que somos respetuosos de los derechos de los demás, además de que somos humanistas, pacifistas, que no apostamos a la violencia, políticamente no tendremos ningún motivo para agredir a nadie, y esto es lo que quiero transmitir, que no nos ocupemos ni nos preocupemos porque el pueblo de México está muy avispado”, subrayó.