VIDEO: en sólo 30 segundos someten a pasajeros y atracan combi en Puebla

Las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta fundamental para que las autoridades conozcan el modus operandi de los grupos criminales. Incluso, con ayuda de las imágenes las fiscalías logran abrir carpetas de investigación para esclarecer los casos. Principalmente con los asaltos al transporte público, un delito que se ha vuelto bastante recurrente difundirlo en redes sociales, donde los usuarios hasta se comparten rutas de seguridad.

Este martes 25 de julio se difundió un video donde se aprecia el momento en que usuarios de una combi son asaltados en la capital de Puebla. Los hechos ocurrieron en la colonia El Tamborcito, específicamente entre la calle 9 Norte y 22 Poniente. En las imágenes se muestra que la unidad perteneciente a la Ruta 64-A es víctima de un atraco.

El hombre comienza a despojar a las personas de sus pertenencias

Foto: Twitter / @oronoticias

Uno de los ladrones detonan arma tras asalto

En un inicio se piensa que los dos sujetos que estarían involucrados con el crimen eran usuarios normales, ya que hacen la parada a la combi como cualquier día. El problema comienzan cuando cierra la puerta y desenfundan una arma de fuego para intimidar a los pasajeros.

En el transporte venían alrededor de cuatro pasajeros y mientras el sujeto que sostenía la pistola pedía las pertenencias, su cómplice con un cuchillo en mano decide irlos guardando en una especie de bolsa. A pesar de que todo el crimen se estaba por consumar, lo peor estaba por llegar.

Una vez abajo el sujeto de la pistola optó por hacer una detonación, la cual por fortuna no hirió a ningún pasajero que estaba arriba de la unidad de transporte público. La acción provocó la indignación en redes sociales, donde se pidió a las autoridades intervenir para poder ofrecer seguridad a la población.

Policías investigan caso en Puebla

En el clip se escucha como los pasajeros le reclaman al conductor por qué deja subir a sujetos que se dedican al robo en la colonia, pero el chofer argumenta que no conoce a los involucrados, "no puedo reconocer quién se dedica a la rata y quien no", dice el señaldo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) investiga lo sucedido y está buscando las pistas que lleven al paradero de los delincuentes para poder atraparlos e iniciar un proceso en su contra.