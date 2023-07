VIDEO: con violencia asaltan a chofer de tráiler en Monterrey; "por favor no me piques"

A través de Twitter comenzó a circular un video en el que se puede ver cómo ocurrió un asalto a un transportistas. El hecho violento sucedió en el Libramiento Noroeste en Monterrey, Nuevo León y las imágenes ha causado indignación en redes sociales, pues eran tres delincuentes contra un solo conductor.

¿Cómo ocurrió el asalto?

De acuerdo con las imágenes, el atraco ocurrió el pasado 21 de julio cuando el reloj marcaba las 12:31 horas, en los primeros segundos se puede ver cómo dos sujetos someten al chofer de la unidad tomándolo del cuello hasta tirarlo al piso. En ese momento, uno de ellos comienza a golpearlo mientras que el otro cierra la puerta y saca un arma blanca.

"¡No traigo nada!" grita la víctima en repetidas ocasiones, pero los asaltantes continúan pidiéndole objetos como su celular y cartera, los cuales les entrega y mientras revisan cuánto dinero trae, le dice a uno de ellos: "Por favor no me piques", posteriormente uno de ellos le pregunta sobre la mercancía que transporta a lo que el conductor responde que lleva rines de aluminio.

Tres asaltantes se subieron a la cabina para amedrentar al sujeto. | FOTO: Twitter

@Thermokineros

Es entonces cuando sube a la cabina un tercer delincuente quien se coloca en el asiento del conductor y le da la instrucción a sus cómplices de que acomoden a la víctima en la parte de atrás, esto mientras él realiza una llamada telefónica con otra persona a quien le informa sobre la mercancía a bordo.

Sobre este hecho no se reportaron personas detenidas y que le robaron al conductor los 200 pesos que llevaba en su cartera. Por otro lado, versiones de otros transportistas refieren que el conductor había hecho una pausa en una de las paradas autorizadas para descansar, ahí fue asaltado, golpeado, le robaron el tráiler y finalmente lo dejaron en libertad horas después.

De acuerdo con transportistas que suelen circular por dicha zona, este tramo, el cual cruza los municipios de Apodaca, Escobedo y García es peligroso debido a los hechos delictivos que frecuentemente se presentan en contra de los conductores, generalmente durante la noche.