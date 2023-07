Vecinos de Coyoacán se manifiestan por violencia en la alcaldía

Vecinos de Coyoacán se manifestaron este martes en Miguel Ángel de Quevedo para exigir al alcalde Giovani Gutiérrez que se ponga a gobernar y deje de violentar.

Encabezados por el dirigente político de Morena, Carlos Castillo, denunciaron que el fin de semana pasado vecinos fueron agredidos por servidores públicos de la alcaldía.

Aseguran que no sesiona todos los días y que no atiende los problemas que se presentan en la alcaldía; señalan que no hay bacheos de calles, no hay podas, no hay luminarias ni seguridad.

Por lo anterior, exigen que se ponga a trabajar y le advirtieron que no permitirán que regrese la violencia a Coyoacán.