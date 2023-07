Hoy no circula: qué autos descansan el martes 25 de julio en la CDMX

El objetivo principal del programa Hoy no circula es el de ayudar a mantener las concentraciones de contaminantes bajos en el aire de la Ciudad de México y su área metropolitana.

En esta ocasión, los automóviles que cuenten con un engomado rosa y placas con terminación 7 u 8, no podrán circular en las calles de la Ciudad de México y su área metropolitana desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Los autos híbridos o eléctricos, y aquellos con hologramas cero o doble cero, podrán circular de manera libre por las vías de la capital del país sin restricción alguna.

¿Cuáles son los vehículos sobre los que no se aplica el Hoy no circula?

No todos los vehículos automotores forman parte del programa Hoy no circula. De acuerdo con las normas descritas por la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capitalino, hay algunos tipos de maquinaria que no forman parte del programa.

Una categoría son los tractores agrícolas, los cuales se emplean en la agricultura y la adaptación de terrenos cultivables. Otra excepción son aquellas maquinarias empleadas en la construcción, a pesar de que sus motores funcionen con diésel o gasolina.

También entran en esta categoría las maquinarias empleadas en la industria minera o en la excavación de túneles.