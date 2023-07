Gobierno de Zapopan entrega contratos con instituciones autorizadas por la CNBV

El Municipio de Zapopan, con la finalidad de llevar a cabo las funciones propias de la Hacienda Municipal y diversificar sus recursos, tiene contratados diversos productos y servicios con la banca de primer piso y con diversas instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como lo son cuentas de cheques, cuentas de inversión, créditos, fideicomisos, medios electrónicos de pago, entre otros.

Es el caso que de la institución financiera denominada Accendo Banco; la cual fecha 05 de Junio de 2019, el Municipio de Zapopan aperturó un Contrato de Depósito Bancario e Dinero a la Vista (Cuenta de Cheques Productiva).

Aspectos a considerar:

Es importante resaltar que desde que la cuenta de cheques fue aperturada en dicho banco, no se hizo del conocimiento por ninguna instancia oficial que dicha institución estuviera en problemas de capitalización o en incumplimiento de la normatividad que exigen las autoridades federales que regulan las operaciones del Sistema Financiero Mexicano, así mismo, en ningún momento, previo a su intervención, se tuvo algún comunicado o indicativo que pusiera en riesgo la disposición de los recursos depositados en Accendo Banco.

No obstante lo anterior, con fecha 28 de Octubre del año 2021, la Contraloría Ciudadana dio inicio a un procedimiento de Investigación Administrativa, por lo que una vez realizadas las indagatorias correspondientes, con fecha 04 de abril del 2022 se tuvo por concluido dicho Procedimiento de Investigación, resolviendo la inexistencia de elementos que acrediten faltas administrativas por parte de servidores públicos del Municipio de Zapopan.

Los elementos que fueron valorados por el Órgano interno de Control, para sustentar que no existió responsabilidad por parte de los servidores públicos del Municipio, son los siguientes:

1.- Informe de Auditores Independientes, de fecha 31 de marzo del 2021; emitido por Mancera, 5.C. integrante de Ernst % Young Global Limited, en el cual previa auditoría a los estados financieros de Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, concluyó que los estados financieros de la Institución al 31 de diciembre del 2020, han sido preparado, en todos sus aspectos materiales de conformidad al marco jurídico contable aplicable a las instituciones de crédito, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

2.- Desde que la cuenta de cheques fue aperturada, no eran previsibles riesgo alguno, toda vez que su Índice de Capitalización (en adelante CAP'S) reportado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su portal web, y como ahí se demuestra el ICPS'S de Accendo Banco era razonable previo a la revocación para operar, y no advertía alerta alguna emitida en dicho reporte.

Aunado a que en ningún momento se notificó al Municipio que la institución bancaria estuviera en problemas de capitalización o incumplimiento de la normatividad que regula el sistema financiero; por el contrario, se contaba con un Informe de Auditoría que avalaba lo contrario.

1.- No se tuvo comunicado por parte de las autoridades financieras mexicanas, alertando que los recursos depositados estuvieran en riesgo de disposición, por lo que se insiste que Accendo Banco como institución financiera era supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de manera intempestiva de un mes a otro, bajó el índice de capitalización, lo cual motivó el retiro de su licencia de operación bancaria.

2.- Que los Índices de Capitalización relativos a los meses de junio y julio de 2021 reflejaban para ACCENDO BANCO un porcentaje de 10.20% y 9.88%, es decir, que se encontraban por encima del mínimo (8%) requerido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito.

Accendo Banco S.A., Institución de Banca Múltiple

1.- La publicación de los reportes de ICAP'S se crearon, emitieron y publicaron con desfase de tiempo, esto es, el 17 de septiembre de 2021 se emitió el reporte de ICP'S y ALERTAS TEMPRANAS del mes de julio 2021, mientras que el reporte correspondiente al mes de septiembre 2021 (mes en el que se revocó la licencia) fue creado y publicado el 22 de noviembre de 2021. Por lo que resultaba imposible advertir un inminente riesgo, ya que previo a la cancelación de la licencia, solo se tenía publicada la información del estado de julio 2021 y el panorama publicado era favorable.

2.- Respecto al registro contable, se hace del conocimiento que desde el mes de octubre 2021, en la Cuenta Pública del Municipio, se establece en la sección de notas a la cuenta pública, la especificación siguiente: “El Instituto para la protección al Ahorro Bancario (IPAB) informa que ha iniciado el proceso de liquidación de Accendo Banco, S.A Institución de Banca Múltiple, por lo que se están tomando las medidas Institucionales y legales para la recuperación del saldo Bancario existente en la institución en liquidación” (Sic).

3.- Desde el mes de septiembre del 2021, se informa lo siguiente: El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que dio inicio al proceso de liquidación administrativa de Accendo Banco, S.A Institución de Banca Múltiple, y que actualmente se encuentra en un proceso judicial; dicha cuenta correspondía en su momento a una operación pasiva y que con motivo de la revocación de la autorización para operar de la institución de crédito, se promovió juicio de garantías, otorgando la suspensión provisional consistente en la constitución de una reserva/asiento contable, a favor del Municipio, equivalente al monto del saldo bancario, situación que se materializó y al día de hoy persiste. De conformidad a las Normas de Información Financieras (NIF) C-1, actualmente se refleja en Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo la cantidad de $ 303'953,021.20, debido a la revocación que le fue impuesta a Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple para organizarse y operar como institución de banca múltiple mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de los ACUERDOS de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

4.- Los recursos depositados en Accendo Banco, estuvieron generando intereses y fuera de cualquier producto de riesgo, nunca estuvieron invertidos en instrumentos de riesgo, instrumentos de derivados, fondos de renta variable o cualquier otro que implicara un riesgo de pérdida o minusvalía en deterioro del recurso público. Siendo dicha institución bancaria parte del sistema financiero, no se trataba de una Casa de Bolsa, SOFOM, Caja de Ahorro, entre otros.

Acciones legales ejecutadas por el Municipio de Zapopan. (Amparo Indirecto)

1.- El 22 de octubre de 2021 el Síndico Municipal interpuso amparo contra leyes en relación con los efectos de la revocación administrativa de Accendo, solicitando la suspensión para efectos de que se constituyera una reserva por el monto íntegro del dinero de este Municipio.

2.- Se concedió la suspensión provisional y el 02 de diciembre de 2021 se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que “(...) sin paralizar el procedimiento, no se destine a diverso fin o en su caso, no disponga del numerario que se reconoce como “monto excedente no garantizado” en la cuenta bancaria (...)”.

3.- La anterior reserva se encuentra actualmente registrada y reportada contablemente en los informes financieros que Accendo emite en el procedimiento de Liquidación Judicial, se precisa que únicamente el Municipio de Zapopan tiene a su favor dicho reconocimiento, sin que esto garantice la recuperación total del activo pues ello depende de la suerte que siga el reconocimiento y prelación de pago en el que se coloque al Municipio en la liquidación judicial (supra).

4.- El 05 de julio de 2023 se celebró la audiencia constitucional de este Amparo, sin que a la fecha de emisión de este reporte se hubiera emitido sentencia.