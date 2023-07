Con quema de un ataúd y un pastel embarrado en la puerta del Indeporte en Chiapas, familiares de Jade piden justicia

Arrojando un pastel y quemando un ataúd, así recordaron el cumpleaños de Jade, una joven que fue asesinada dentro del Instituto del Deporte en Chiapas el 14 de enero de 2020 pero que este martes estaría cumpliendo 17 años.

Adriana Gómez Martínez, madre de Jade, aseguró que con la muerte de su hija, le arrebataron los sueños, no sólo a la menor, sino a toda su familia.

"Hoy mi hija estuviera cumpliendo 17 años de edad pero desgraciadamente no pudo llevarse a cabo porque aquí fue que la asesinaron a los 13 años de edad y me parte el corazón porque mi hija terminaron con su proyecto de vida, con su ilusión, con todo y no solo mi hija la asesinaron también a nosotros como familia, mis sueños mis esperanzas que tenía con mi hija ya no pudo ser ya nunca va volver a ser", agregó.

Este martes, las llamadas Madres en resistencia, protestaron frente a la dependencia en donde murió Jade y exigieron a las autoridades dar con los culpables de su muerte.

"Nosotros hemos traído médicos independientes que son médicos nacionales y nos han demostrado que a Jade la asesinaron con violencia fueron más se dos a tres personas quienes asesinaron a Jade pero estamos peleando contra la Fiscalía al contrario la Fiscalía debería de acercarnos la Fiscalia debería de estar protegiéndonos pareciera que nosotros somos sus enemigas no, nosotros no queremos problemas con nadie yo solo quiero el derecho el acceso a la justicia a la verdad y a la memoria de Jade", destacó.

Arrojaron un pastel en las puertas del Indeporte en Chiapas Créditos: Lizeth Coello

Recordó que su hija inició a los 12 años en el Instituto del Deporte con las artes marciales, pero un 14 de enero de 2020 le arrebataron sus sueños.

"El día 14 de enero a las 2 de la tarde yo recibo una llamada de Miguel Pérez porque ni siquiera del Instituto del Deporte ni siquiera ningún servidor público que trabaja acá me llamó para decirme que Jade ya estaba sin vida yo vine el día 14 de enero y encuentro a mi hija yo no la vi porque a mi no me dejaron entrar incluso hasta eso tenían orden de restringirme la entrada y como nosotros no sabíamos que el Indeporte actuó con alevosía, ventaja y traición porque sabía que nosotros no sabemos en eso momento qué hacer cómo actuar porque nadie nadie piensa estar en esta situación yo nunca me imaginé estar en esta situación".

Jade, mencionó su madre, solaba con ser piloto aviador; ahora solo busca justicia en las autoridades para castigar a los culpables.

Adriana aseguró no descansará hasta ver a los culpables pagando su condena, por lo que dijo continuará junto con otras madres que han perdidos a sus hijas, manifestándose las veces que sean necesarias.

