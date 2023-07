AMLO celebra que inflación bajó en julio: "No lo digo yo, lo dice el Inegi"

Este lunes 24 de julio, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de buena noticia la baja en la inflación que reportó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al dar la noticia aprovechó para acusar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de buscar silenciarlo completamente, señaló que tiene que “andar con cuidado”.

El primer mandatario se refirió al reporte del Inegi en el que señala que en la primera quincena de julio de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.29 por ciento respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubica en 4.79 por ciento, con ello la inflación suma su quinta quincena a la baja.

"No lo digo yo, lo dice el Inegi, que está bajando la inflación en México, miren es buena noticia, muy buena porque esto significa fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que le rinda más el dinero, que no haya carestía", expresó.

Explicó que ya no puede decir nada y acusó que las autoridades electorales buscan silenciarlo, lo anterior luego de que el INE ha emitido nuevamente medidas cautelares en su contra para que se abstenga de hablar de temas electorales, fallos que ha ratificado el TEPJF.

“Voy a aprovechar para darles una muy buena noticia del día de hoy, ya saben que hay la sección de 'No lo digo yo', no lo digo yo, porque creo que tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento, ya hasta ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, no me vaya yo a camucar. Están así, el INE, el tribunal electoral, ya quisieran silenciarnos por completo, están convertidos en los grandes sensores, ya no puedo hablar de muchas cosas, entonces no lo digo yo lo dice el Inegi”, señaló.

Añadió que a la gente lo que le importa, es que haya trabajo, que el salario alcance, que no haya carestía, que no suban los precios de los alimentos, de las gasolinas, del pasaje y dijo, que eso es lo que tiene que cuidar.

“Que se pueda salir adelante en la educación de los hijos, que se tenga garantizada la salud, la salud que es importantísima, porque hay quienes quieren que se privatice la salud, y eso también ya quedó atrás y no va a regresar eso, ya no va a regresar. Los que apostaban a privatizar la educación, los que apostaban a privatizar la salud, que es parte del modelo neoliberal corrupto, que está hecho para beneficio de una minoría, a beneficio de traficantes de influencias, pero eso ya no funciona”, recalcó el primer mandatario.

Descarta afectación por baja calificación de PEMEX

El presidente Rechazó que afecte que calificadoras como Fitch y Mody’s bajen la nota crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex), “es una burla, todo esto de las calificadoras”. En la conferencia de prensa matutina, indicó que “no afecta en nada” porque es parte de la simulación que existía durante el predominio del modelo neoliberal.

Puso como ejemplo que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está totalmente desacreditado, provocó una crisis que aún sigue en Argentina, además criticó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) bajo la categoría de México en materia de aviación.

“Son calificadoras que actúan en función de intereses, lo peor de todo es que además se le tiene que pagar”, acusó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Dijo que el gobierno ya no contrató a Fitch “y ahora es su coraje". Agregó que es como con los expresidentes que ya no tienen pensiones y están "enojadísimos".

"No pasa nada, aquí se tiene que tomar en cuenta que la deuda de Pemex ha bajado y eso lo podemos probar”, manifestó.

Por otro lado, minimizó el derrame en la Sonda de Campeche que han denunciado ambientalistas y lo calificó de “pequeña fuga” . Señaló que la mancha de aceite ya está disuelta.

Respaldó la postura que dio Petróleos Mexicanos de que la red de ductos de los campos Ek Balam concluyó su periodo de vida útil; la mayor parte del volumen derramado se recuperó de manera inmediata y la iridiscencia se dispersó; y el volumen reportado por los especialistas de Pemex fue de 58 m3 (365 barriles de petróleo), que afectó un área estimada de 0.06 kilómetros cuadrados donde el espesor de la película de aceite se estima en un milímetro.

Alcanza su nivel más bajo desde marzo de 2021

La inflación general anual en la primera mitad de julio se ubicó en 4.79 por ciento, su nivel más bajo desde marzo de 2021 y su quinta quincena consecutiva a la baja, con base a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.29 por ciento, respecto a la quincena previa, mientras que el mercado esperaba un aumento de 0.26 por ciento. Si bien, la inflación se acerca cada vez más al objetivo de 3 (+/-1) por ciento del Banco de México, el resultado de esta quincena fue ligeramente por arriba del esperado por los analistas de 4.76 por ciento de acuerdo con la Encuesta de Citibanamex de Expectativas.

No obstante, la inflación general muestra una disminución gradual debido a que están moderándose las presiones sobre los precios de mercancías en el componente subyacente y a la baja en los precios de productos pecuarios y energéticos, refirió Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base.

Sin embargo, en los primeros 15 días de julio, los consumidores tuvieron que pagar más por cientos alimentos, como el aguacate que aumentó 18.51 por ciento, la cebolla 16.10, chayote 14.24, chile serrano 13.25, la naranja 8.74, plátanos 6.59 y lechuga y col 6.57. Así como por el transporte aéreo que subió 15.89 por ciento, los servicios turísticos en paquete 7.47 y la vivienda propia 0.14 por ciento.

En tanto que, las reducciones en precios se observaron en alimentos como la uva con menos 17.77 por ciento, tomate verde con menos 3.49, huevo con menos 3.22, jitomate con menos 3.00, papa y otros tubérculos con menos 2.26 y salchichas con menos 1.01. Además de las bajas en productos y servicios como el gas doméstico LP con menos 2.80 por ciento, cine con menos 1.54, material escolar con menos 0.96 y pañales con menos 0.67 por ciento.

De acuerdo con el INPC las entidades que observaron las mayores alzas en precios fueron Oaxaca con 0.52 por ciento, Coahuila con 0.46, Veracruz con 0.42, y Baja California Sur y Sonora con 0.41 por ciento, cada uno. Mientras que en las en entidades que más bajaron fueron Chiapas con 0.05 por ciento, Tamaulipas y Campeche con 0.11 cada uno, Morelos 0.12 y Quintana Roo 0.13 por ciento.

Respecto a la inflación subyacente, que es la que refleja la tendencia de mediano y largo plazo de los precios, aumentó 0.24 por ciento a tasa quincenal y 6.76 por ciento anual. De ahí que la menor inflación subyacente se debió a que se han moderado las presiones sobre el componente de mercancías, con una inflación quincenal de 0.18 y anual de 7.99 por ciento, desacelerándose por treceava quincena consecutiva.

A la inflación de mercancías le ha ayudado la apreciación del peso, destacó Siller Pagaza. Por el contrario, el desempeño de la inflación de servicios es preocupante, pues se ubicó en 0.32 por ciento quincenal, al alcanzar su mayor nivel para una quincena igual desde 1999. A tasa anual, la inflación de servicios se ubicó en 5.29 por ciento, apuntó la especialista.

En tanto que, la inflación no subyacente, que incluye los productos de mayor volatilidad en su precio, se ubicó en 0.44 por ciento quincenal y en menos 0.97 por ciento anual, su menor nivel desde la segunda quincena de abril de 2022.

Esto se debió a que el componente de productos pecuarios que mostró una inflación quincenal negativa de 0.49 por ciento, mientras que los productos de frutas y verduras subieron 3.14 por ciento.

Finalmente, el componente de energéticos mostró una inflación quincenal de menos 0.31 por ciento y anual de menos 7.92 por ciento, su menor nivel desde la segunda quincena de mayo de 2020, durante la pandemia por Covid19, cuando se ubicó en menos 9.24 por ciento. Sin embargo, a decir Gabriela Siller, los factores de riesgo que podrían afectar al alza la inflación general son: la inflación subyacente de mercancías, que, aunque se ha moderado, sigue en niveles elevados; la guerra entre Rusia y Ucrania que podría presionar nuevamente al alza el precio de los granos.

Con información de Verónica Reynold.