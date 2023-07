¿Qué pasará con Brenda Moreno, la profesora golpeada en Cuautitlán Izcalli?

Después de cuatro horas y media, este viernes concluyó la audiencia inicial de Jesús Adid "N" y Laura "N", la pareja que agredió físicamente y amenazó de muerte a una profesora en el Colegio Frida Kahlo en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. La juez de control dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al asegurar que ambos son un peligro eminente para la docente y la cocinera, quien también fue amedrentada con un arma de fuego.

La maestra Brenda Moreno habló sobre lo sucedido con el niño en la escuela

Desde que se dio a conocer el caso, la docente ha referido que no existió agresión en contra del menor de edad, incluso que ella no era la maestra titular del grupo, pues estaba supliendo a otra profesora: "Desgraciadamente me tocó a mí, siento que los padres no iban por alguien en específico, simplemente por quien les abriera la puerta" dijo en un encuentro con medios de comunicación el pasado martes.

Laura "N" atacó directamente a la docente. FOTO: Twitter / @FernandoCruzFr7

La profesora identificada como Brenda Moreno dijo tener miedo de volver al colegio, pues el día que fue agredida recibió amenazas de muerte y fue Jesús Adid "N" quien dijo saber en dónde vive su familia, por lo que esta situación le ha causado desconfianza y temor de retomar sus actividades.

“Para mí ha sido algo muy fuerte, muy difícil. Yo he estado muy mal emocionalmente. Es difícil ver las imágenes, aún no comprendo, ya están pasando los días y sigo sin comprender qué fue lo que pasó" dijo en entrevista para "Grupo Imagen" mientras rompía en llanto por recordar lo que vivió.

Brenda contó cómo se habría lastimado el menor de edad

De acuerdo con lo referido por la docente, ella tiene recuerdos del niño jugando en una resbaladilla en donde probablemente se habría lastimado, lo que provocó el enojo de los padres del menor: “Los niños siempre manifiestan si algo les duele. En ese momento, él no me dijo nada, no me percaté de algo inusual. Yo lo entregué cuando se fue y todo bien”, añadió.

La pareja permanecerá en prisión. FOTO: FGJEM

Y es que según los abuelos del infante, el menor de edad tenía una quemadura en uno de sus brazos, razón por la cual supuestamente sus padres solicitaron reunirse con la directora pero no fueron recibidos, entonces decidieron acudir al plantel para amedrentar a quien les abriera la puerta.

La profesora llevaba cinco meses trabajando el colegio y recientemente se le había dejado a cargo de grupos de preescolar, ya que antes sólo se hacía cargo de los niños de la guardería. Ahora, pide que los padres no salgan libres ya que subrayó que ella y la cocinera no han sido las únicas víctimas, pues luego de que se dieran a conocer los hechos, un hombre y una mujer acudieron a denunciar a Jesús Adid "N" por hechos violentos, entre ellos, un intento de feminicidio.

