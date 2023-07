Xóchitl Gálvez: se cancela la marcha a favor de la senadora

La organización civil Ley y Democracia decidió posponer la marcha en apoyo de Xóchitl Gálvez a la que había convocado para el próximo domingo 23 de julio en la Ciudad de México. En un mensaje dieron a conocer las razones por las cuales tomaron la decisión de echar para atrás la decisión.

“Queremos ser responsables y evitar cualquier posible sanción. Seguiremos denunciando la intervención del presidente en el proceso electoral y el uso de recursos oficiales para atacar a la oposición”, señalaron.

La decisión se tomó luego de que la aspirante a encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por Mexico les envió un video en el que les agradece su apoyo y les solicita que cancelen la movilización porque no es el momento y pueden caer en irregularidades.

“Amigos de Ley y Democracia, muchas gracias por la intención de organizar una marcha en defensa de la legalidad este domingo. Me parece que es mejor en este momento no hacerlo.Nos pueden acusar de actos anticipados de campaña y ya ven cómo está el gobierno. Gracias, gracias, lo dejamos para otro momento”, señaló Xóchitl Gálvez en un video grabado desde su camioneta.

La senadora panista también había señalado en una conferencia de medios en Cuernavaca, Morelos, que era necesario cancelar la marcha para evitar cualquier tipo de infiltración que pudiera provocar violencia.

“No lo vayan a tomar para violentar o meter gente reventadora, entonces les he pedido que no tengamos esa manifestación que se había convocado el próximo domingo, que se cancele, que me dejen ahorita seguir recorriendo el país para juntar mis firmas”, apuntó.

Señaló que también pidió que se posponga la marcha porque con la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella se siente en un gobierno autoritario, amenazando e intimidando, igual que en su pueblo con el cacique Felipe Contreras.