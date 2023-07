Hoy no circula: qué autos descansan el jueves 20 de julio en la CDMX

Minimizar los efectos de los contaminantes provocados por los vehículos automotores en el aire de la Ciudad de México es uno de los objetivos que tiene el programa Hoy no circula, de cumplimiento obligatorio en la Megalópolis.

Para este jueves, los autos que tengan un engomado verde, placas con terminación 1 o 2 u holograma 1 y 2, no podrán circular en las calles de la Ciudad de México entre las 5:00 y las 22:00 horas.

Los vehículos eléctricos, híbridos o con placas de auto antiguo o de transporte de discapacitados, están exentos de esta norma, que aplica tanto en el territorio capitalino como en algunos municipios del Estado de México.

¿Cómo consigo el dictamen de un auto antiguo?

El primer paso antes de evaluar si tu auto tiene las condiciones para considerarse antiguo o clásico es un dictamen, el cual es expedido en exclusiva por el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional.

De acuerdo con la dependencia, el auto debe tener un mínimo de 30 años de antigüedad, estar en buenas condiciones físicas, mecánicas y limpio, y elaborar un escrito donde se solicite la revisión del vehículo. En el documento, debes poner tu nombre completo, RFC y todos los datos de tu coche.

También debes presentar dos copias de los siguientes documentos: factura, tarjeta de circulación, tarjetón e identificación, aunque si el vehículo a evaluar es modelo 1991 ya no son necesarias las copias del tarjetón.

Adicionalmente, debes pagar 686 pesos por la evaluación del vehículo. Cabe señalar que este dinero no es reembolsable, por lo que independientemente de si tu auto es acreditado o no, ya no te darán ese monto.