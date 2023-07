Diputado de Morena denuncia ser víctima de bullying luego de que se le cayeran los pantalones

El diputado federal por Morena, Javier Borrego, denunció ser víctima de bullying, luego de que apareció en redes sociales y en medios de comunicación en un evento de la Cuarta Transformación, en donde se le caen los pantalones.

En conferencia de medios indicó que sus hijos han sido los más perjudicados por este “accidente”, y señaló que prepara una iniciativa para hacer que se respeten a las personas con discapacidad, y evitar que se burlen de ella. Aclaró que no busca con el proyecto legislativo, sancionar penal o económicamente a quienes participen de los ataques y burlas sino crear conciencia entre la gente de los problemas que enfrentan.

“Más bien no nos vamos en una sanción penal o económica, más bien vamos a ir por la conciencia de la gente. Yo creo que la gente, como dice mi presidente, ya cambió, y ya sabe pensar y decidir, la gente tiene que entender que estos temas no son de bullying, no son temas de andarse burlando de la gente, porque a cualquiera le puede pasar y ojo todos vamos a pasar tarde que mañana por la vejez”, comentó.

Prepara una iniciativa para hacer que se respeten a las personas con discapacidad. Foto: Redes sociales

Borrego Adame señaló que, aunque le molesta mucho los ataques en su contra, le preocupa más el bullying y vergüenza que sufre su familia

“Ahí es donde quiero hacer la aclaración de que a mí ya me lo hicieron, no se vale porque mi familia sufrió la vergüenza de que muchos de sus amigos, cercanos, parientes, les estuvieron llamando por el ridículo que había hecho su papá el diputado federal, creo y estoy seguro que debemos de respetar a los discapacitados”, precisó.

Indicó que el pasado martes, al acudir a la Comisión Permanente, diversos legisladores también le hicieron bullying, e incluso el senador Armando Guadiana, le regaló unos tirantes para que no le vuelva a ocurrir.

“Todavía el día de ayer, en forma de bullying, varios compañeros senadores, porque estoy en la permanente, me hicieron algunas relaciones, que me regalaron unos tirantes que hoy porto ¿Para qué? Para que no me vuelva a suceder, lo que me sucedió”, dijo