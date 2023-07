Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre los acuerdos a los que llegó el Consejo Técnico en favor de la familia de la menor fallecida en el hospital de Quintana Roo, “el sábado convoqué a una sesión extraordinaria al Consejo Técnico del IMSS, ahí les plantee una serie de medidas de apoyo y atención para la familia”, expresó.

Entre los acuerdos más importantes que se discutieron con el consejo, se acordó que la familia recibirá la atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente, además los hermanos mayores de Ahitana recibirán becas educativas, así como las medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material, “estas no se harán públicas por petición de la familia”, manifestó

La menor de edad perdió la vida en un elevador de Quintana Roo

FOTO: Especial

En el video, el titular, señaló que el lunes se reunió con los padres de la Aitana, esto para informarles personalmente sobre las medidas a la que llegó el Consejo técnico, “durante esta visita, Don Patricio, padre de Ahitana, me dijo algo muy importante que tendré presente durante todo este proceso, y quizá durante toda mi vida; y hoy se los quiero compartir, me dijo, “pónganse en mi lugar, yo confío en que si los resultados de las investigaciones le satisfacen a usted, que también es papá, y lo dejan tranquilo a usted, me dejará tranquilo a mí, si no es así, yo tampoco lo estaré, tiene razón Don Patricio”, dijo Robledo Aburto.

Tras el comentario del papá de la menor, aseguró que tiene que conocerse la verdad sobre las causas del suceso, tiene que haber justicia, tienen que establecerse responsabilidades y tiene que haber medidas de no repetición, “esto no puede volver a ocurrir en ninguna parte del país”, aseguró el director.

Investigación sobre muerte de Aitana sigue su curso

Respecto a la investigación, señaló que se está haciendo de tres maneras, la primera se basa en los hechos de ese día, incluyendo las horas previas del accidente, cuando el personal de mantenimiento del elevador acudió al hospital; la segunda parte de la investigación incluye a los contratos de la empresa SITRAVEM, misma que se encuentra demandada, y finalmente, la investigación sobre la adquisición de los elevadores marca HITRA.

“Hemos estado muy cercanos con la Fiscalía General de la República y colaboramos con ellos, con la coordinación de servicios periciales y también con los peritos de seguridad industrial forense, por la memoria de Ahitana, por la tranquilidad de la familia y por la certeza de todas y todos nuestros derechohabientes, esto no va a quedar impune”.

Finalmente, subrayó que él se asegurará de que los responsables reciban la sanción que en justicia les corresponde, pues el daño a la familia y la indignación de la sociedad por este suceso es irreparable.